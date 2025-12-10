La blockchain Tempo de Stripe et Paradigm lance son testnet avec de nombreuses promesses

Quelques mois à peine après avoir été dévoilée, la blockchain Tempo de Stripe et Paradigm débarque en testnet. Quelles sont les promesses faites par ce projet centré sur les paiements en stablecoins ?

Tempo débarque en testnet

En septembre dernier, Paradigm et Stripe ont dévoilé Tempo, un projet commun d'une blockchain layer 1 spécialisée dans les paiements en stablecoin.

Il semble que les travaux avancent bon train, puisque les équipes de Tempo ont annoncé mardi le lancement du testnet :

Le testnet rassemble les fonctionnalités essentielles qui rendent les paiements viables sur la blockchain. Depuis l'annonce de Tempo en septembre, nous sommes passés rapidement du concept à la mise en œuvre. Ce qui n'était au départ qu'une vision d'une blockchain axée sur les paiements est désormais un réseau fonctionnel testé par de nombreuses entreprises parmi les plus importantes au monde.

Parmi les entreprises dont il est question, nous pouvons effectivement citer de manière non exhaustive Shopify, Revolut, OpenAI, Visa, Kalshi, Mastercard, UBS ou bien Deutsche Bank.

En octobre dernier, la blockchain avait fait parler d'elle après que son équipe soit parvenue à recruter Dankrad Feist, un développeur qui travaillait jusque-là à l'Ethereum Foundation, notamment co-auteur de l'important EIP-4844, qui était au cœur de la mise à jour Dencun avec l'introduction du sharding sur Ethereum (ETH).

Un réseau nativement conçu pour les paiements

Dans son annonce, Tempo met en avant un réseau « conçu pour offrir un règlement instantané et déterministe, des frais prévisibles et faibles, ainsi qu'une expérience native des stablecoins », censé concurrencer les layer 1 généralistes sur ce point. Cela se traduit par plusieurs fonctionnalités prometteuses, la première étant une sorte de voix parallèle pour lesdits paiements. En effet, toute activité sur une blockchain consomme des ressources, ce qui peut allonger les délais de transactions et augmenter les frais de transaction en période de forte affluence. Ainsi, Tempo attribue un stockage dédié aux paiements, afin que ces derniers ne soient jamais impactés par l'activité du réseau.

Concernant les frais de transaction, ceux-ci seront nativement réglés par n'importe quel stablecoin dollar, évitant ainsi de se poser la question de détenir un token de gas particulier. Le parrainage de gas est également possible, de même que des transactions par lot ou des paiements programmés.

En outre, Tempo intègre un exchange décentralisé natif dédié aux stablecoins et aux dépôts tokenisés, tandis que chaque transfert peut intégrer de nombreuses métadonnées, comme des numéros de factures, facilitant ainsi la gestion aux entreprises.

Si certaines de ces fonctionnalités sont communes à ce sur quoi travaillent certains réseaux, le projet semble néanmoins pensé pour être dès le départ un véritable logiciel d'entreprise normalisé, et en cela, Tempo pourrait effectivement concurrencer rapidement des blockchains comme Ethereum sur la dimension institutionnelle après son lancement en mainnet. Lorsque cette dernière étape sera concrétisée, nous pourrons alors en juger.

Source : Tempo

