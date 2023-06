La blockchain Sui devient le partenaire blockchain de l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing

Après le lancement du mainnet de sa blockchain en mai dernier, Sui Network, soutenu par Mysten Labs, a conclu un partenariat pluriannuel avec l'écurie Red Bull Formula One Racing.

Cela fait de Sui Network le « partenaire blockchain » officiel de l'écurie, qui participera à la prochaine course de Formule 1 qui se déroulera en Espagne ce 4 juin.

