BlackRock révise son ETF Bitcoin spot pour faciliter la coopération avec les banques

BlackRock avait présenté, le mardi 28 novembre 2023, un nouveau modèle ajouté à sa demande d'ETF Bitcoin spot dans la coopération avec les établissements bancaires. Cette mise à jour permettrait une entrée de capitaux importante sur Bitcoin en rendant l'accès aux institutions financières traditionnelles plus accessible.

Si la demande de l'ETF Bitcoin spot de BlackRock est approuvée, cette modification habilitera les banques à participer en tant que « Participant Autorisé » (AP) dans le processus d'émission des ETF. Cette modification permettrait aux banques de posséder du Bitcoin tout en évitant les restrictions administratives antérieures.

Dans la proposition de révision du mécanisme de rachat de l'ETF Bitcoin spot, 3 modèles sont présentés :

Le 1er, le modèle d'origine de rachat dit « In Kind » : ici, les PA jouent un rôle essentiel en facilitant le rachat pour les investisseurs. Ils reçoivent directement le Bitcoin de l'émetteur lors du rachat des parts de l'ETF, gérant ainsi la conversion en dollars, ce qui limite l'impact sur le cours du Bitcoin.

Le 2e modèle de rachat au comptant : privilégié par la SEC, ce modèle requiert que l'émetteur vende le Bitcoin sur le marché pour rembourser les PA en espèces, qui redistribuent ensuite aux investisseurs. Les PA ont moins de gestion d'actifs, la conversion étant assurée par l'émetteur de l'ETF.

Le 3e modèle est une révision du modèle de rachat « In Kind » : offrant plus de flexibilité aux PA, ce modèle leur permet de gérer les rachats et les fluctuations du Bitcoin plus efficacement. Il représente une évolution du modèle « In Kind » traditionnel, avec des avantages fiscaux et une meilleure gestion du risque.

Dans ce 3e et nouveau modèle proposé, les PA transfèreraient des fonds à un courtier, qui les convertirait ensuite en Bitcoin. Ces derniers seraient alors détenus par l'émetteur de l'ETF, en l'occurrence Coinbase Custody pour l'ETF de BlackRock.

Schéma du modèle « In-Kind » révisé par BlackRock

BlackRock soutient que ce modèle révisé assure une meilleure résistance à la manipulation du marché, un enjeu fréquemment soulevé par la SEC et son président, Gary Gensler, lors du rejet des précédentes demandes d'ETF Bitcoin spot. Cette structure vise également à renforcer la protection des investisseurs, réduire les frais de transaction et simplifier l'émission des ETF Bitcoin.

Du 8 au 12 décembre 2023, la SEC a accueilli 4 demandeurs d'ETF Bitcoin spot, dont BlackRock et Grayscale, qui avaient déjà été reçus à plusieurs reprises durant les 2 semaines précédentes.

Nothing groundbreaking to report but 4 different issuers have met with the SEC regarding their #Bitcoin ETF filings in last few days. @BlackRock met with them yesterday for the third time in as many weeks. While @Grayscale, Franklin, and @Fidelity each had meetings last week pic.twitter.com/5gwBk83m0o

— James Seyffart (@JSeyff) December 12, 2023