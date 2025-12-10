Bitvavo lance un grand concours : 1 Bitcoin à gagner pour les utilisateurs de la plateforme
La plateforme crypto Bitvavo termine l'année avec un concours permettant à ses utilisateurs de remporter une part d'un lot exceptionnel : 1 Bitcoin. Jusqu'au 31 décembre, il est possible d'accumuler des chances simplement en tradant sur la plateforme. Découvrez tous les lots et les conditions à remplir.
Comment tenter de remporter une part de 1 BTC ?
Et si vous terminiez l'année avec une portion d'un Bitcoin ? Bitvavo organise un grand concours de fin d'année, permettant à ses utilisateurs de remporter jusqu'à 0,5 BTC.
Au total, 10 gagnants se partageront 1 Bitcoin entier, réparti comme suit :
- 1er gagnant : 0,500 BTC
- 2e gagnant : 0,250 BTC
- 3e gagnant : 0,125 BTC
- 4e gagnant : 0,063 BTC
- 5e gagnant : 0,031 BTC
- 6e gagnant : 0,016 BTC
- 7e gagnant : 0,008 BTC
- 8e gagnant : 0,004 BTC
- 9e gagnant : 0,002 BTC
- 10e gagnant : 0,001 BTC
Pour participer, vous devez avec un compte vérifié sur la plateforme, vous inscrire au concours via ce formulaire et trader afin d'augmenter vos chances. En effet, jusqu'au 31 décembre 2025, chaque 10 € tradés sur Bitvavo vous donnera une participation supplémentaire lors du tirage au sort, jusqu'à un maximum de 10 000 participations.
Les 10 gagnants seront contactés individuellement et recevront leurs récompenses directement en BTC avant le 9 janvier 2026.
Notez que tous les types d'ordres (market, stop limit, OCO, etc.) et la majorité des paires de trading sont éligibles, à l'exception de certaines paires spécifiquement exclues (USDC/EUR, EURC/EUR, EUROP/EUR). Toutes les participations sont comptabilisées automatiquement : aucune action manuelle n'est requise après inscription.
