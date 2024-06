Bittensor, fin de la hype ? Analyse technique du TAO du 25 juin 2024

Bittensor est le projet d'intelligence artificielle (IA) le plus marquant de ces derniers mois, à l'heure où l'action de Nvidia, moteur de la révolution IA, marque le pas après avoir brièvement atteint la place de 1re entreprise nord-américaine. Qu'en est-il du token TAO ?

Nous sommes le mardi 25 juin 2024 et le cours du TAO se situe autour des 275 dollars.

Les performances du token TAO, du projet Bittensor, ont été exceptionnelles entre octobre 2023 et mars 2024. Porté par des fondamentaux autour de l'intelligence artificielle (IA), il a longtemps été plébiscité par les investisseurs au point de surperformer Bitcoin.

Depuis le 2e trimestre de l'année 2024, une phase de correction majeure est en cours. Depuis son plus haut sommet historique atteint le 11 avril 2024, le token TAO a réalisé un retracement d'environ 70 %.

En 54e position au classement des cryptos avec 1,9 milliard de dollars de capitalisation boursière, le projet Bittensor ne semble plus attirer autant les investisseurs. Alors, où en sommes-nous techniquement sur le token TAO ?

TAO dans une zone d'accumulation rationnelle !

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Bittensor/ USDT +5,80 % +0,60 % -34,30 % Bittensor/ Bitcoin +7,10 % +8,30 % -25,30 % Bittensor/ Ethereum +4,40 % +2,50 % -26,30 %

Le retracement que connait Bittensor porte les prix sous une zone d'accumulation moyen/long terme. En effet, considérant un point bas autour des 20 dollars, le token TAO pourrait évoluer dans une zone propice à une consolidation entre le retracement 0.618 (autour de 300 dollars) et 0.786 (autour de 200 dollars) de Fibonacci.

Bien que le niveau de polarité majeur sur TAO se situe à 400 dollars (représenté en jaune dans le graphique ci-dessous), la zone d'accumulation rationnelle que nous avons décrite plus haut est pertinente pour des achats programmés avec 2 bornes déterminantes pour la suite :

zone de confluence entre 0.618 de Fibonacci et la moyenne mobile à 7 semaines tracée en rouge ;

zone de confluence entre 0.786 de Fibonacci et les plus bas de janvier 2024 tracée en verte.

Bittensor montre des signes de dégradations majeurs ces dernières semaines. Afin de regagner une polarité positive, il devra reconquérir les 400 dollars. Au contraire, toute clôture sous le creux de janvier 2024 marquerait le basculement de la tendance de fond vers une tendance baissière alignant ainsi toutes les unités de temps.

À ce stade, le scénario le plus probable est un range entre 200 et 400 dollars pour le TAO avec un equilibrium à 300 dollars. Ce scénario permet des prises de position aux abords des 200 dollars avec pour objectif les niveaux cités préalablement.

L'invalidation est alors à positionner sous le 0.786 de Fibonacci et le creux de janvier.

Graphique du cours du token TAO en hebdomadaire

Bittensor sous pression face à la concurrence ?

La cryptomonnaie TAO est un projet évoluant dans la narrative de l'intelligence artificielle. Les derniers mois ont été très prolifiques en nouveaux projets crypto pour ce domaine. Parmi tous les projets disponibles, 3 sont présents dans l'écosystème depuis plusieurs années : Singularity, Fetch.ai et Ocean Protocol.

Ces derniers ont annoncé en mars 2024 préparer une fusion afin d'exploiter leur complémentarité pour gagner en compétitivité. Cette événement fondamental majeur devrait conduire à la création d'un nouveau token : ASI.

Nous pouvons observer l'impact de cette annonce sur le cours de Bittensor par l'intermédiaire du graphique ci-dessous. L'annonce du token ASI a provoqué des transferts de capitaux importants. Ces transferts ont été réalisés au détriment de TAO qui présente une phase de distribution sur ses plus hauts avant de conclure cette dernière par une configuration flagrante d'exit liquity.

Si le ratio TAO contre FET est désormais à plat depuis plusieurs semaines, il conviendra de surveiller la sortie de ce range. En effet, le vainqueur de cette lutte pourrait s'afficher comme leader du narratif IA, l'un des plus porteurs de ces derniers mois.

Graphique du cours du TAO contre FET en hebdomadaire

En résumé, le token TOA du projet Bittensor est en difficulté. Sa force relative au sein de l'écosystème s'est estompée et la concurrence est plus que jamais au rendez-vous. TAO n'en reste pas moins dans une tendance de fond haussière et dans une zone d'accumulation rationnelle. Toutefois, les plus actifs devront patienter le retour de signaux de force pour engager des capitaux.

Alors, pensez-vous que le TAO puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

