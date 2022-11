BitDAO (BIT) accuse Alameda d'avoir enfreint leur accord et menace de liquider 60 millions de dollars de FTT

Tôt dans la matinée, le prix du token FTT de l'exchange FTX a dégringolé de 25% en l'espace de quelques minutes. L'ensemble du marché des cryptomonnaies a suivi la chute, mais un actif a particulièrement attiré l'attention : le BIT de BitDAO, dont le cours a chuté de plus de 20%.

En effet, comme l'indique le PDG de Bybit sur Twitter, il semblerait que cette chute soit liée de près à l'affaire qui touche actuellement Alameda Research et plus globalement FTX. Selon la communauté de BitDAO, Alameda aurait vendu les tokens BIT qu'elle détenait, malgré une promesse de ne pas y toucher pendant une durée de 3 ans minimum.

Bitdao community is questioning the sudden dump of $bit token caused by Alameda dumping and breaching the 3 yr mutual no sale public commitment. Nothing is confirmed but bitdao community would like to confirm a proof of fund from Alameda. https://t.co/YassKhcdPt

— Ben Zhou (@benbybit) November 8, 2022