Des Bitcoins d'une valeur de 5 millions de dollars, immobiles depuis 15 ans, se réveillent

De 0,10 dollar à 98 000 dollars. C'est la trajectoire incroyable qu'on fait les bitcoins (BTC) restés sur ce portefeuille pendant une quinzaine d'année. Ces cryptomonnaies de l'"ère Satoshi" ont été réveillés récemment, si l'on en croit des données partagées par Pete Rizzo via Arkham Intelligence :

JUST IN: Someone just moved 50 #BITCOIN worth $5 MILLION that they mined 15 years ago

They HODL'ed from $0.10 to $100k. Legend 🔥 pic.twitter.com/Ol8Q3vdlgi

— The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) February 4, 2025