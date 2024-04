Bitcoin : la tendance du mois de mai dépendra de l'inflation aux États-Unis

Le cours du bitcoin est dans une phase corrective depuis le milieu du mois de mars, sur fond de remontée des taux d’intérêt du marché en Occident, alors que des doutes subsistent sur le rythme de la désinflation et le timing du pivot de la FED et de la BCE. Bitcoin va-t-il subir de plein fouet le Sell in May and Go Away ?