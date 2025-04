Bitcoin peut il rejoindre les 93 000 dollars ? Analyse du BTC au 22 avril 2025

Dans un contexte où l’ensemble des marchés reste suspendu aux déclarations de D. Trump, tandis que l’or enchaîne les sommets historiques, le Bitcoin, dans une relative indifférence, semble amorcer un retournement progressif de sa tendance hebdomadaire. Que peut-on anticiper pour les prochains jours ?

Un environnement macroéconomique défavorable aux actifs risqués

Mardi 22 avril 2025, il est 9h58 au moment où nous rédigeons ces lignes. Le prix du Bitcoin évolue autour de 88 400 dollars. Depuis notre dernière analyse, le Bitcoin s'est renforcé, parvenant à sortir de sa phase de consolidation journalière. Il a enregistré lundi une performance positive d’environ 3 %, tandis que, dans le même temps, les indices américains reculaient.

Le Bitcoin continue de faire preuve d’une remarquable résilience face à un marché toujours plongé dans l’incertitude. Bien que la guerre commerciale initiée par D. Trump contre une grande partie du monde semble s’atténuer, les tensions restent vives avec la Chine, qui appelle les États-Unis à faire preuve de davantage de respect.

Parallèlement, le président Trump exerce une pression croissante sur Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, afin qu’il abaisse les taux directeurs pour stimuler l’économie, quitte à raviver le spectre de l’inflation. La prochaine décision de politique monétaire est attendue pour le 7 mai 2025 à 20 h (heure de Paris).

C’est dans ce contexte que s’ouvre la semaine, avec un sentiment de peur toujours bien ancré, traduisant une incertitude persistante, voire une situation de crise, le VIX se maintenant au-dessus des 30 points. Cette nervosité est corroborée par la flambée continue de l’or, qui établit chaque jour de nouveaux sommets historiques, atteignant ce matin les 3 500 dollars l’once.

Un retour des capitaux vers les actifs risqués semble peu envisageable tant que l’or n’aura pas marqué un sommet clair et que le VIX n’aura pas retrouvé une zone de calme, autour des 20 points.

Sur les marchés dérivés, le comportement des spéculateurs reste difficile à interpréter. Il apparaît que certains vendeurs sont sortis de leurs positions, soit contraints, soit volontairement, après le franchissement des 86 000 dollars et l'excès observé au-dessus des 88 000 dollars. Dans le contexte actuel, il semble néanmoins compliqué de retrouver un véritable biais acheteur.

Ainsi, la progression actuelle du Bitcoin s’inscrit dans un climat de déni : bien que les acheteurs conservent le contrôle, le biais global demeure baissier, ce qui pourrait favoriser un excès haussier au-delà des 89 000 dollars.

Du côté de la capitalisation, le Bitcoin conserve sans surprise son statut de leader incontesté de l’écosystème crypto, se maintenant en tête du classement avec une capitalisation de 1 755 milliards de dollars — soit une hausse de 53 milliards depuis notre précédente analyse.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +0,90 % +3,20 % +5,00 % ETH / Bitcoin -2,20 % -3,90 % -22,70 %

Bitcoin, une tendance hebdomadaire toujours baissière mais...

Comme nous l’évoquons régulièrement depuis plusieurs semaines, la tendance hebdomadaire du Bitcoin demeure baissière. Dans ce type de configuration, les rebonds sont généralement vendus, ce qui favorise une poursuite du mouvement dans le sens de la tendance dominante.

Cette dynamique pourrait toutefois être remise en cause. Le dernier sommet hebdomadaire, situé à 88 800 dollars, constitue actuellement un niveau clé que l’actif teste depuis quelques heures. Pour invalider la tendance baissière en cours, le BTC doit franchir ce seuil et inscrire un nouveau sommet. Un tel mouvement le ferait basculer dans une phase de consolidation, atténuant les risques de poursuite baissière au profit d’un possible retournement haussier.

Le déni observé sur les marchés dérivés, la force relative affichée par le Bitcoin ce lundi face aux marchés traditionnels, ainsi qu'une certaine indifférence ambiante, renforcent l’hypothèse d’un franchissement de la résistance en direction des 92 000 à 93 000 dollars. Toutefois, la zone correspondant à l’ancien range s’annonce particulièrement difficile à franchir, ainsi une poursuite au-delà de ce niveau paraît complexe à court terme.

Le scénario précédemment évoqué peut être remis en cause par l’hypothèse d’un sommet équivalent, qui pourrait entraîner un repli immédiat du Bitcoin en quête d’un nouveau creux. Ce mouvement correctif permettrait de poser une base technique plus solide en vue d’un rebond haussier capable de réintégrer durablement l’ancien range.

Le point commun entre ces deux scénarios réside dans la nécessité de former un nouveau creux. En effet, pour qu’un retournement haussier soit confirmé, la structure actuelle doit impérativement inscrire un creux supérieur à celui enregistré lors de l’excès de début avril 2025.

Ainsi, bien que le Bitcoin affiche un rebond convaincant depuis la crise déclenchée par l’annonce des droits de douane américains le 2 avril 2025, les conditions techniques d’un retournement haussier complet ne sont pas encore réunies.

A court terme, la clôture du jour sera particulièrement observée. En effet, la zone de polarité du mouvement baissier engagé depuis 100 000 dollars est en confluence avec le plus bas du jour. Ainsi, le point bas que nous avons réalisé cette nuit (proche des 87 000 dollars) est le niveau à sauvegarder dans les heures et jours à venir, au risque d’amorcer la correction conduisant au prochain creux hebdomadaire.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, le Bitcoin ne présente toujours pas de tendance haussière, ni en données journalières ni en hebdomadaires. Cependant, un net ralentissement de la dynamique baissière est observable, avec un graphique journalier revenu en zone de neutralité. Le point de bascule se joue désormais à l’échelle hebdomadaire, où le marché tente à son tour de rejoindre une phase plus neutre.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir 88 800 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

