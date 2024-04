Bitcoin à la recherche de la fin de sa correction – Qu'indiquent les données actuelles ?

Le cours du Bitcoin est enfermé dans une vague corrective depuis le milieu du mois de mars, après avoir rejoint son record historique de manière verticale dans le sillage de la validation des ETF Bitcoin spot par la Securities and Exchange Commission (SEC). Alors que le halving est imminent, Bitcoin cherche toujours son point bas.

Le pivot de la FED reporté à l’année 2025 ?

Depuis le mois d’octobre 2023, les grandes tendances boursières ses sont forgées sur une unique thématique : le très attendu et tonitruant pivot des Banques Centrales, surtout celui de la Réserve fédérale (FED) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Alors que le pivot de la BCE semble acquis pour cette année avec 4 baisses de taux d’ici la fin de l’année, celui de la FED pourrait ne pas avoir lieu en 2024, de quoi faire peser un risque de krach à la fois sur le marché actions des États-Unis et sur le marché obligataire (qui a déjà connu un krach majeur sur les années 2022 et 2023).

Alors que se passe-t-il ?

Prenons les choses dans un ordre logique : quelles sont les raisons qui peuvent amener la FED à engager une tendance baissière du taux des fonds fédéraux depuis le sommet de 2023 à 5,5 % ?

La première raison est la défaite de l’inflation, c’est-à-dire une conviction que l’inflation sous-jacente continuera de refluer vers 2 % même si le pivot a lieu. Cette conviction, la FED de Powell ne l’a pas au stade actuel, avec une mise à plat inattendue de la désinflation sur les mois de février et mars pour le PPI, le CPI et le PCE.

La seconde raison pourrait être une augmentation du risque de récession de l’économie des États-Unis, mais la mise à jour récente des hard datas et des soft datas semble écarter cette hypothèse, c’est toujours le soft landing qui est le scénario principal sur la table. Le PMI US des services est toujours en expansion et le FMI a revu en hausse son anticipation de croissance pour 2024.

La troisième raison pourrait être une hausse du taux de chômage US au-dessus du seuil des 4,1 % de la population active. Pour le moment, il est stable à 3.8 %.

La FED pivotera quand l’inflation donnera le « start » pour éviter de briser la croissance économique US qui permet d’assurer la croissance des bénéfices. Prochaine étape, la mise à jour de l’inflation PCE le vendredi 26 avril.

Outil CME FED Watch tool qui décrit les anticipations d’évolution du taux des fonds fédéraux aux États-Unis

Bitcoin à la recherche du point bas de sa vague de correction

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du Bitcoin pourrait être proche d’avoir terminé sa vague de correction qui a été initiée au milieu du mois de mars dernier. Le marché propose pour le moment une structure en flat régulier selon la terminologie des vagues d’Elliott.

Le bottom du BTC pourrait se faire dans la zone des 57 000/60 000 dollars, mais seul le dépassement d’une résistance permettra de valider le point bas du BTC, et c'est chaque matin et en vidéo que je vous donne mon opinion de trading sur le BTC et les altcoins.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises intraday (H4) du cours du BTC/USD

