Bitcoin prêt pour un rebond à 107 000 dollars ? Analyse du BTC au 6 juin 2025

Le Bitcoin poursuit une action des prix en cohérence avec la dynamique engagée depuis plusieurs semaines. Les agitations des dernières heures, provoquées par une guérilla au sommet entre D. Trump et E. Musk, relèvent ainsi davantage du bruit de marché que d’un facteur de fond.

Difficile séparation entre Donald Trump et Elon Musk

Vendredi 6 juin 2025, à 10h57, au moment où ces lignes sont rédigées, le Bitcoin se négocie aux alentours de 103 600 dollars, un niveau atteint à la suite d’une phase de correction provoquée par les échanges virulents entre l’homme le plus puissant du monde et l’homme le plus riche du monde.

Il s'agit d’un nouvel épisode d’une saga digne d’une production Netflix, mettant en scène deux stars des réseaux sociaux que tout semble désormais opposer, jusqu’à la plateforme même où s’expriment leurs passes d’armes empreintes de testostérone.

À travers ces lignes transparaissent sans doute l’agacement et la frustration de l’investisseur que je suis, des sentiments probablement partagés par nombre d’observateurs d’un marché chahuté par ceux qui devraient incarner l’élite de la première puissance mondiale.

Modérons toutefois l’impact de ces joutes sur les marchés : si certains actifs, comme l’action Tesla ou les cryptomonnaies, ont effectivement décroché à la suite de cet épisode, la tendance de fond, quant à elle, demeure globalement inchangée.

Au cours des dernières heures, les marchés dérivés ont connu la plus importante purge de positions long sur Bitcoin depuis deux mois. Sur les dernières 24 heures, environ 1 milliard de dollars de capitaux ont été liquidés sur l’ensemble du marché crypto.

Cette situation a entraîné un retournement rapide du biais, avec des frais de financement désormais orientés à la baisse et un recul des intérêts ouverts, dans un contexte où le prix amorce un premier rebond technique.

Graphiques du cours du Bitcoin et des données relatives au marché des dérivés sur Bitcoin

Ainsi, le Bitcoin pourrait désormais chercher à piéger les vendeurs tardifs en revenant tester les zones d'invalidation, dans le but de capter les liquidités qui y sont concentrées. Il conviendra toutefois de surveiller, dans les prochaines heures, le comportement des spéculateurs afin d'évaluer l'évolution du biais.

Malgré la correction récente, le Bitcoin conserve, sans surprise, son statut de leader incontesté de l’écosystème crypto, en maintenant sa première position avec une capitalisation de 2 060 milliards de dollars.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -1,00 % -1,50 % +6,90 % ETH / Bitcoin -4,20 % -4,30 % +25,60 %

Des objectifs baissiers ont été atteints, mais cela suffira-t-il à enrayer la dynamique en cours ?

En hebdomadaire, un sommet s'est dessiné le 22 mai dernier autour des 112 000 dollars, engageant le développement de la jambe baissière actuelle qui devrait permettre de consolider le dernier mouvement haussier initié depuis les 74 000 dollars.

La dynamique de prix nous confirme, malgré le bruit ambiant, qu'il s'agit ici d'un mouvement naturel propre à une respiration qui était nécessaire. La baisse observée ces dernières heures correspond d'ailleurs à la résolution d'un bear flag observable en 4 heures, qui pourrait avoir complété son mouvement autour des 100 000 dollars.

Ainsi, malgré une tendance baissière en 4 heures et en journalier, celle-ci pourrait avoir marqué un nouveau creux sur la confluence du niveau psychologique des 100 000 dollars et de la moyenne mobile à 50 jours.

Le travail des prochaines heures devrait donc s'effectuer dans la dernière jambe baissière, entre 106 800 et 100 400 dollars, avec un niveau de polarité qui s'établit à 103 700 dollars.

Cette zone autour des 103 000 dollars est d'autant plus importante qu'elle correspond au niveau de Fibonacci 0.236 de la dernière jambe haussière hebdomadaire. C'est un niveau au-dessus duquel Bitcoin doit clôturer en fin de semaine pour conserver l'idée d'un scénario de consolidation conduisant à une relance sur les sommets historiques.

Si l'on venait à perdre ce niveau, alors nous pourrions déclencher l'idée d'un retracement plus profond en direction des 93 000 dollars. Toutefois, ce scénario n'est pas encore à privilégier, le biais baissier pourrait permettre au Bitcoin de rebondir et de reconquérir des zones clés.

Ainsi, si les 103 000 dollars sont le seuil critique à reconquérir, BTC pourrait prendre de l'air en se hissant à nouveau au-dessus des 105 000 dollars, avant de s'offrir les chances d'un changement de tendance en cas de nouveau sommet au-dessus des 107 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin sur une échelle journalière

En résumé, le Bitcoin consolide les derniers mouvements haussiers dans un mouvement de repli qui a atteint des objectifs court terme. Nous pouvons observer une vive réaction sur ces supports, dans un mouvement technique qu'il conviendra d'observer dans les prochaines heures avant d'envisager la suite du mouvement.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir son ATH ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

