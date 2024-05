Le Bitcoin prêt à céder de la dominance au marché crypto ? Analyse du BTC du 27 mai 2024

L'altseason, tant attendue depuis plusieurs mois, est jusqu'à présent contenue par la force du Bitcoin. Si les memecoins ont jusque là profité de flux de capitaux de tous bords, la majorité des altcoins est restée en sous-performance depuis des mois. L'heure du changement a-t-elle sonné ?

Nous sommes le lundi 27 mai 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 68 500 dollars.

Aujourd'hui, « Memorial Day », le marché US est fermé. La journée devrait donc être calme, avant une session hebdomadaire importante puisque la clôture mensuelle devrait avoir lieu ce vendredi.

Rappelons-nous la configuration de la bougie mensuelle d'avril, celle qui ravale à la baisse la bougie de mars. Lors d'une analyse en début de mois, j'évoquais la condition minimale pour invalider ce signal baissier : reprendre en clôture les 66 000 dollars. Le BTC est parvenu au cours du mois de mai à se hisser au-dessus du niveau. Il faudra donc surveiller ce vendredi soir à 2 heures qu'aucune réintégration n'ait opérée.

La semaine dernière a été marquée par l'approbation des ETF Ethereum spot aux États-Unis, conduisant à un sursaut du Bitcoin.

La carte des performances de l'écosystème est dans son ensemble plutôt contrastée en ce lundi matin. Pourtant, le contexte semble favorable à un retour en force des grosses capitalisations. Alors, Bitcoin est-il prêt à céder du terrain aux altcoins ?

Pression acheteuse toujours soutenue sur les ETF Bitcoin Spot

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,70 % +2,70 % +8,90 % ETH / Bitcoin +3,50 % +22,80 % +15,30 %

Les institutionnels maintiennent un flux acheteur sur les ETF Bitcoin avec une série de 10 jours consécutifs positifs. En marge, Grayscale est toujours en recherche d'un équilibre. Sur ces derniers jours, le GBTC enregistre un minimum de sorties de 50,90 millions de dollars le 14 mai pour un maximum d'entrées à 31,70 millions de dollars le 17 mai.

Par conséquent, le solde sur la période est de -8,2 millions de dollars. Dans le même temps, l'ensemble des autres ETF présentaient un solde positif d'environ 2 milliards de dollars.

Historique des flux sur les ETF spot Bitcoin

Côté marchés dérivés, les fundings restent raisonnables pour une période où les intérêts ouverts sont dans une tranche haute historique. L'engagement est bien présent dans un sentiment partagé alors même que nous sommes très proches des sommets historiques.

J'émets toujours une alerte sur les probables niveaux de liquidations que nous pourrions rencontrer dans la phase de marché en cours. Notons toutefois la ligne en pointillé bleue qui marque la séparation entre une zone d'engagement élevée des acteurs du marché et une zone de flottement et d'incertitude.

Metrics des marchés dérivatifs sur Bitcoin

La carte des liquidités est limpide : la poche à 50 000 dollars est toujours présente, et elle constitue d'ailleurs l'objectif majeur pour les vendeurs. Elle sort néanmoins de notre période d'analyse à moyen terme. Dans le périmètre des 3 derniers mois, nous trouvons une nouvelle zone notable autour des 66 000 dollars. C'est particulièrement intéressant, puisque cela correspond à la fois à la zone d'equilibrium du range actuel et à notre niveau d'invalidation du signal vendeur mensuel (50 % de la bougie d'avril).

Voici les poches de liquidités principales qui persistent à moyen terme :

#1 : 72 000/74000 dollars ;

: 72 000/74000 dollars ; #2 : 59 000/60 000 dollars ;

: 59 000/60 000 dollars ; #3 : 65 000/66000 dollars.

Carte thermique des liquidations sur Bitcoin

Le Bitcoin semble bien encré dans son range et les liquidités valident ce dernier, car positionnées sur les niveaux clés. L'engagement est présent et équilibré entre les camps acheteurs et vendeurs.

Le BTC semble dans l'attente d'un catalyseur afin de décaler à la hausse ou à la baisse. Si la liquidité la plus accessible semble se trouver au-dessus des cours, tout reste possible, en particulier avec le niveau d'intérêts ouvert et l'orientation macroéconomique incertaine. De ce côté-là, la prochaine échéance importante sera le 31 mai avec le chiffre PCE. Ce jour correspond à l'échéance mensuelle donnant une dimension toute particulière à cette donnée.

Le BTC travaille le haut de son range

Comme nous avons pu l'observer précédemment, le BTC travaille la partie haute de son range entre 72 000 et 65 000 dollars.

C'est la zone à tenir pour conserver une polarité haussière. Passer sous ce niveau ne serait toutefois pas dramatique, puisque la zone la plus importante à surveiller demeure entre 59 000 et 60 000 dollars. Toutefois, la polarité deviendrait négative et une sortie rapide au nord serait compromise. C'est aussi un facteur qui engagerait une probabilité plus élevée d'un renversement baissier suite au signal vendeur généré en clôture mensuelle du mois d'avril.

Toutefois, les moyennes mobiles se réalignent peu à peu à la hausse dans une construction qui semble se préparer à une continuation haussière. Le travail pourrait néanmoins se poursuivre quelques semaines, en particulier si le marché des altcoins venait à drainer des capitaux au BTC.

Les objectifs pour Bitcoin restent inchangés. En cas de franchissement du range à la hausse, l'objectif se trouverait dans une zone entre 82 000 et 85 000 dollars. Au sud, le franchissement nous alignerait vers un retour sur la moyenne mobile à 50 semaines, ici entre 44 000 et 48 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En dehors des éléments exogènes, c'est le marché des altcoins et en particulier Ethereum qui pourrait mettre la pression sur la dominance du Bitcoin. Effectivement, le graphique BTC.D de la dominance du BTC perd du terrain, après une première alerte en clôture hebdomadaire, avec une bougie qui ravale les 3 bougies précédentes (mouvement réalisé sur un niveau clé : l'equilibrium du range de dominance pluriannuel).

Le niveau des 54 % de dominance représentant un premier seuil à surveiller est en cours de cassure. Si celle-ci se confirme, le premier objectif serait un retour à destination des 48 à 50 % de dominance. Celle-ci pourrait alors prendre le rôle de pivot pour ce cycle vers ce que tout le monde qualifie d'« alt season ».

Graphique de la dominance du Bitcoin

En résumé, le Bitcoin est encré dans son range. Le marché dans son ensemble semble proche d'un pivot de surperformance dans lequel Bitcoin pourrait céder des parts de marché. Pour le moment, nous observons l'esquisse de ces signaux qui devront encore être confirmés. En outre, la clôture de vendredi sera extrêmement importante pour les semaines à venir.

Alors, pensez-vous que le BTC va enfin céder de la dominance aux altcoins ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin (BTC).

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

