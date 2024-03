Le monde change : si autrefois les grands gestionnaires d’actifs faisaient la moue quand il s’agit de Bitcoin (BTC), ça n’est désormais plus le cas. Preuve en est de nouveau faite avec BlackRock, qui compte intégrer les ETF Bitcoin à un nouveau fonds. Retour sur une petite révolution en cours.

Blackrock fait l’apologie du Bitcoin depuis l’arrivée des ETF

Nous vous l’expliquions il y a quelques jours, BlackRock envisage actuellement d’intégrer les ETF Bitcoin à un de ses fonds majeurs : le Global Allocation Fund. C’est donc l’occasion pour le gigantesque gestionnaire d’actifs de promouvoir à nouveau la cryptomonnaie.

La tendance n’est pas nouvelle : Larry Fink est en campagne depuis deux mois pour expliquer le choix du Bitcoin, avant et après l’approbation des ETF par la SEC. Interrogé à la mi-janvier sur l’intérêt du Bitcoin, le PDG de BlackRock avait en effet expliqué son attrait en tant qu’alternative au système financier « classique » :

« Soyons clairs. Si vous êtes dans un pays où vous craignez votre gouvernement […], ou vous avez peur que votre gouvernement ne dévalue sa monnaie avec un déficit trop important […], vous pouvez dire que [Le Bitcoin] est une très bonne réserve de valeur potentielle. »

Estimant que le Bitcoin est un « or numérique », le PDG de BlackRock suppute que la Chine a interdit le BTC parce qu’il est justement trop difficile à contrôler. Selon Larry Fink, le Bitcoin est en effet « plus grand que n’importe quel gouvernement ».

Une évolution progressive pour BlackRock

Larry Fink a fait une volte-face totale sur la cryptomonnaie ces dernières années. En 2017, le PDG de Blackrock avait en effet une opinion particulièrement négative du Bitcoin :

« Bitcoin vous montre simplement combien il y a de demandes pour le blanchiment d’argent dans le monde. C’est tout ce que c’est. »

Mais depuis, les choses ont changé. Quelques années plus tard, le PDG de BlackRock se montrait plus ouvert. En 2020, il s’interrogeait en effet sur l’intérêt du BTC, et sur son statut en tant qu’alternative au dollar :

« Encore inexploré, il s’agit d’un marché assez restreint par rapport aux autres marchés. Est-ce que [la monnaie numérique] change la nécessité du dollar comme monnaie de réserve, s’il y avait une véritable monnaie numérique qui était séparée des actifs basés sur le dollar ? »

C’est bien cet angle qui semble avoir capté l’intérêt de Larry Fink, qui a observé un affaiblissement de l’hégémonique dollar ces dernières années, avec un pic d’inflation qui a montré les limites du système actuel.

Il y a donc une certaine ironie à l’explosion actuelle du Bitcoin, qui est survenue après l’arrivée des ETF. Au départ, Satoshi Nakamoto a créé son actif en contrepoint du système financier « classique », et affichait un certain mépris face à tous les Larry Finks du monde. Mais il semblerait que cela soit bien la finance traditionnelle qui ait rattrapé le BTC.

