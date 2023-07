Bitcoin peut-il soutenir la puissance du dollar ? Un candidat aux élections américaines y croit

Le Bitcoin (BTC) semble s'être trouvé un allié de taille pour son adoption aux États-Unis : Robert Francis Kennedy Jr., candidat à la présidence américaine, présente la première cryptomonnaie au monde comme un vecteur de liberté d'expression et d'égalité économique. La fin des taxes sur les plus-values ? Soutenir le dollar américain par du BTC ? Découvrons ensemble les mesures phares qu'il propose d'instaurer s'il réussit à se hisser à la première place des élections présidentielles.

Du Bitcoin (BTC) dans les bons au Trésor

Pendant que Joe Biden a entamé la seconde moitié de son mandat depuis janvier dernier, certains candidats à l'élection américaine de 2024 commencent à présenter leurs programmes. Parmi eux, un candidat sort du lot par ses positions atypiques sur le Bitcoin (BTC) : Robert Francis Kennedy Jr.

Candidat à la présidence du côté des démocrates, il souhaite soutenir l'économie américaine à l'aide du Bitcoin. L'une de ses principales mesures est la création d'un système de soutien au dollar américain par un panier composé de devises, de métaux rares et de bitcoins :

« Mon plan serait de commencer très, très petit, peut-être que 1% des bons du Trésor émis seraient soutenus par des devises fortes, par de l'or, de l'argent, du platine ou du Bitcoin. »

Si cette stratégie s'avère concluante pour l'économie américaine, le candidat à la présidence prévoit d'accroitre la présence de ces actifs sur les obligations des États-Unis.

Toujours selon le candidat à la présidence, les monnaies fiduciaires, à l'instar du dollar, peuvent avoir un impact significativement négatif sur les populations locales. En outre, il cherche son inspiration chez le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, en revendiquant une transformation des politiques monétaires actuelles, aujourd'hui réalisable à l'aide du Bitcoin :

« Mon oncle, le président Kennedy, lorsqu'il était au pouvoir, a compris l'importance de la monnaie forte et les dangers d'avoir une monnaie fiduciaire pure sans autre option [...] Il a compris la relation entre la monnaie fiduciaire et la guerre, la monnaie fiduciaire et… des projets environnementaux très, très destructeurs, ainsi que ces agrégats géants de richesse et le déséquilibre, les disparités de richesse qui sont le rendement ultime de chaque monnaie fiduciaire. »

En outre, son projet de réforme monétaire se positionne en faveur d'une plus grande égalité économique entre les ménages américains. Bien que Bitcoin soit souvent décrié comme un simple outil financier dédié à la spéculation, son intégration dans les bons du Trésor pourrait bien faire basculer les préjugés à son encontre.

Pour une meilleure compétitivité des États-Unis ?

Actuellement, la première puissance mondiale se trouve à un moment de bascule. D'un côté, le pays a fait émerger des géants de l'industrie des actifs numériques comme Coinbase, Ripple, Yuga Labs et OpenSea. De l'autre, elle mène une politique répressive, par l'intermédiaire de la Securities and Exchange Commission (SEC), poussant un certain nombre de sociétés à se délocaliser.

Pour éviter la fuite des entreprises vers des territoires plus propices, Robert Francis Kennedy Jr. a annoncé deux mesures phares : ne pas considérer le Bitcoin comme un titre financier (« securities ») et ne plus taxer les plus-values qui lui sont associées. Selon lui, ces deux positions devraient largement accentuer l'attractivité des États-Unis :

« Les avantages incluent la facilitation de l'innovation et la stimulation des investissements, la protection de la vie privée des citoyens, l'incitation des entreprises à développer leurs entreprises et leurs emplois technologiques aux États-Unis plutôt qu'à Singapour, en Suisse, en Allemagne et au Portugal »

D'ailleurs, le candidat à la présidence ne mâche pas ses mots lorsqu'il convient de traiter le sujet du dollar et des monnaies fiduciaires. Selon lui, la fin des taxes sur le roi des cryptomonnaies serait un vecteur de liberté d'expression pour les Américains :

« Les événements non imposables ne peuvent pas être déclarés et cela signifie qu'il sera plus difficile pour les gouvernements d'armer la monnaie contre la liberté d'expression, qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, est l'un de mes principaux objectifs. »

En faisant la promotion du Bitcoin, le neveu de John Fitzgerald Kennedy s'engager dans une double mission. Tout en améliorant la compétitivité économique et industrielle des États-Unis, il souhaite faire de la première cryptomonnaie au monde un vecteur de démocratie et de liberté pour tous.

Source : TheStreet

