Bitcoin peut-il retourner sous 90 000 dollars ? Analyse du BTC au 5 mai 2025

Le Bitcoin continue de montrer sa vigueur, avec une dominance de marché avoisinant les 65 %. Dans un contexte macroéconomique incertain et à l’approche d’une décision de politique monétaire, le moment est-il venu pour l’actif d’entamer une correction afin de confirmer — ou d’infirmer — l’installation d’une tendance haussière durable sur l’échelle hebdomadaire ?

Dans l’attente de la décision de politique monétaire prévue mercredi

Lundi 5 mai 2025, il est 10h11 au moment où nous rédigeons ces lignes. Le Bitcoin se négocie autour de 94 200 dollars, un niveau très proche de celui observé à la même heure la semaine dernière sauf qu'entre-temps, le BTC s’est offert une poussée jusqu’à 98 000 dollars.

Nous sortons d’une semaine riche en événements macroéconomiques, marquée par la publication des données couvrant l’ensemble des composantes de l’économie américaine. Le chiffre de la croissance est sans doute celui qui a le plus surpris, avec une contraction estimée à -0,3 % au premier trimestre.

Ce chiffre pourrait être révisé au cours du trimestre, deux estimations intermédiaires restant encore à venir avant la publication définitive. Une croissance négative n’est jamais une bonne nouvelle, car elle constitue un indicateur clé dans la définition technique d’une récession. Ainsi, deux trimestres consécutifs de recul du PIB pourraient techniquement faire entrer les États-Unis en récession.

Cela dit, ce repli pourrait s’expliquer par l’effet des tarifs douaniers annoncés par Donald Trump. En anticipant une hausse des coûts à l’importation, de nombreuses entreprises auraient constitué des stocks en prévision de semaines plus difficiles, provoquant un déséquilibre de la balance commerciale qui aurait pu peser jusqu’à 5 points sur le PIB.

De son côté, l’inflation poursuit son ralentissement en ce début d’année, se rapprochant progressivement de la cible de la banque centrale. Une évolution positive pour cet indicateur clé, qui freine depuis plusieurs mois la mise en place d’une politique monétaire plus accommodante.

Dans ce contexte, le Bitcoin marque une pause, n'évoluant sur la semaine passé que très faiblement avec un recul de -0,06 % entre son prix d'ouverture et de clôture.

Du côté de la capitalisation, le Bitcoin conserve sans surprise son statut de leader incontesté de l’écosystème crypto, se maintenant en tête du classement avec une capitalisation de 1 878 milliards de dollars — soit une baisse de 4 milliards depuis notre précédente analyse.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -1,10 % -0,10 % +13,30 % ETH / Bitcoin +0,90 % +1,40 % -10,90 %

Bitcoin, prêt pour un retracement ?

La situation hebdomadaire s'est nettement améliorée sur Bitcoin au cours du mois d'avril, regagnant même une polarité positive au sein du dernier grand mouvement baissier.

En outre, ce niveau de polarité est relativement proche de l'ouverture annuelle 2025 et de la moyenne mobile à 20 semaines, qui sont elles-mêmes relativement proches de la borne basse de l'ancien range.

Toutes ces confluences nous conduisent à considérer qu'il faudra confirmer la réintégration du range de début 2025 en maintenant l'actif au-dessus de ces niveaux clés en clôture hebdomadaire.

Ceci, afin de conserver la dynamique positive de ces dernières semaines et envisager une continuation en direction du sommet historique.

Ainsi, la zone à sauvegarder se situe entre 91 000 et 93 000 dollars, ce qui n'exclut pas un débordement du support vers une zone plus profonde, mais ce mouvement devra être rapide et démontrer la présence des acheteurs.

Si un tel mouvement se développait, nous pourrions revisiter une zone comprise entre 86 000 et 88 000 dollars, sans exclure la possibilité de déborder légèrement.

La dynamique actuelle du prix suggère qu’un repli pourrait survenir prochainement, ce qui permettrait d'engager une phase de consolidation haussière visant à inscrire un creux hebdomadaire supérieur au précédent (actuellement positionné à 74 441 dollars).

Pour l’heure, l’actif n’a pas encore confirmé son sommet hebdomadaire. Celui-ci pourrait toutefois se situer à 97 921 dollars si le sommet de la semaine dernière n’était pas dépassé dans les prochains jours.

C’est là tout l’enjeu de la semaine en cours, d’autant que le graphique journalier s’aligne parfaitement avec la lecture hebdomadaire. En effet, la dernière jambe haussière sur cette unité de temps correspond précisément aux extrémités du chandelier hebdomadaire précédent.

Ainsi, un franchissement haussier des 97 921 dollars propulserait le cours du BTC vers sa résistance majeure des 100 000 dollars.

À l’inverse, une cassure par le bas signalerait un possible retournement de dynamique, avec une pression croissante sur les niveaux de support.

En attendant que le marché prenne une direction claire, un range polarisé autour des 95 500 dollars semble à privilégier. En dessous de ce niveau, le Bitcoin subirait une pression baissière à court terme, susceptible de le ramener tester le support des 93 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, le Bitcoin tente depuis plusieurs semaines d’amorcer un retournement de tendance sur le plan hebdomadaire. Pour confirmer ce changement de dynamique, une phase corrective est nécessaire afin d’inscrire un creux plus haut que le précédent. C’est justement l’enjeu de cette semaine, qui pourrait voir se former un sommet local.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

