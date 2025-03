Bitcoin peut-il retourner à 109 000 dollars ? Analyse du BTC du 3 mars 2025

Le 7 mars prochain, la Maison Blanche accueillera le tout premier Crypto Summit de son histoire, un événement très attendu qui pourrait permettre au marché de capitaliser sur les annonces provenant de l'administration de Donald Trump. Peut-on s'attendre à une hausse durable du prix du Bitcoin ?

Une réintégration historique impulsée par une annonce de D. Trump.

Nous sommes le lundi 3 mars 2025, et le prix du Bitcoin évolue actuellement autour de 93 000 dollars. Notre dernière analyse du BTC remontait au 24 février 2025, alors que son cours s’établissait à 95 000 dollars. Depuis, le roi des cryptomonnaies a brisé son range par le bas, atteignant un creux à 78 000 dollars avant de rebondir d’environ 20 %.

C’est précisément au moment où tout semblait perdu, alors que les mauvaises nouvelles s’enchaînaient et poussaient les investisseurs vers un sentiment de peur historique, que le miracle s’est produit. Une annonce du président Trump sur son réseau Truth Social a révélé un ordre exécutif visant à établir une réserve stratégique non plus uniquement axée sur le Bitcoin, mais incluant 5 cryptos : BTC, ETH, XRP, SOL et ADA.

Bien que la hausse déclenchée par cette annonce soit fragile, elle reste significative. Elle permet en effet de retrouver des niveaux clés et de compenser la majorité des dégradations techniques récentes.

Du côté des marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) présentent des données excellentes, malgré une hausse considérable du Bitcoin. L'open interest reste stable ou légèrement baissier, avec des fundings qui progressent de manière très modérée.

Un signe que les spéculateurs ne sont pas entrés massivement en position long, mais au contraire que nous pourrions avoir piégé bon nombre de vendeurs dans ce qui s'apparente à un piège baissier.

Les frais de financement (funding rates) sont même restés régulièrement en zone vendeuse durant le week-end avant de basculer dans le positif ce dimanche, suite aux annonces et aux premiers achats forcés liés aux liquidations.

Marchés dérivés Bitcoin en données 4 heures

Le faible niveau de positions acheteuses ouvertes dans cette hausse est également visible sur la map des liquidités. Si à court terme, nous pouvons observer des positions qui se construisent en plaçant leurs stops entre 89 000 et 91 000 dollars que l'on pourrait chercher à chasser avant de poursuivre le mouvement, la réintégration du range nous invite à regarder au nord où de nombreuses poches sont à chasser jusqu'à 105 000 dollars.

Marchés dérivés Bitcoin en données 4 heures

En termes de capitalisation, le Bitcoin reste, sans surprise, le roi incontesté de l’écosystème crypto, occupant la première place du classement avec une capitalisation de 1 845 milliards de dollars.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +8,20 % -2,90 % -9,20 % ETH / Bitcoin +1,40 % -9,60 % -18,80 %

Bitcoin, réintégration du range, et maintenant ?

Le prix du BTC évolue toujours dans un range situé entre 91 000 et 108 000 dollars. Cette affirmation peut surprendre, mais elle reste valide.

En effet, le Bitcoin a clôturé la semaine au-dessus de 94 000 dollars, en réintégrant ainsi sa zone d'équilibre après avoir marqué un creux à 78 000 dollars.

La réintégration du range favorise à moyen terme les probabilités d’un scénario de retour vers la borne supérieure. Celle-ci se situe entre 105 000 et 109 000 dollars. Cela ne signifie pas que cet objectif sera atteint immédiatement, car tout retournement nécessite une restructuration de l’action des prix.

Par ailleurs, la vigilance s’impose : tout mouvement impulsif déclenché par une annonce reste plus fragile qu’un mouvement standard, car il repose sur des facteurs externes plutôt que sur une dynamique interne durable.

Si l'on se concentre sur l'action des prix, le dernier sommet significatif en journalière se situe à 100 000 dollars, et la structure actuelle s'apparente à un V-bottom.

Il est extrêmement rare qu'un actif s'appuie sur ce type de construction pour marquer un retournement de tendance. Ainsi, le Bitcoin a besoin d'établir un nouveau creux significatif dans les prochains jours.

Suivant cette hypothèse, nous pouvons envisager deux scénarios :

Une poursuite de la hausse pour tester la résistance des 100 000 dollars et éventuellement marquer un nouveau sommet significatif avant de rechercher un nouveau creux.

Engager une correction sans marquer de nouveau plus haut pour chercher à imprimer un nouveau creux supérieur au précédent. Ce scénario est mon favori au vu du rejet qui semble se dessiner à 95 000 dollars, bien que l'actif puisse déborder cette résistance lors de la session US de ce lundi.

Le nouveau creux potentiel pourrait se matérialiser en dessous du range afin d'éliminer les liquidités qui s'y accumulent actuellement. Cette probabilité reste élevée tant que l'actif évolue sous 100 000 dollars.

En l'absence de creux intermédiaire, la marge corrective reste très large (le dernier creux se situant à 78 000 dollars). Il est souhaitable de conserver une bonne dynamique des prix en unité de temps 4 heures pour maintenir l'effet positif de l'impulsion réalisée ce dimanche.

Sur cette échelle, un replis maximum autour de la moyenne mobile à 20 périodes semble cohérent. À l'heure où j'écris ces lignes, elle se situe autour des 87 000 dollars.

Si nous venions à franchir ce niveau, la formation d'un nouveau creux pourrait se faire plus bas (proche des 83 000 à 84 000 dollars), avec un risque accru de continuation baissière.

Graphique du cours du Bitcoin en 3 jours

En résumé, le Bitcoin réussit l'exploit de réintégrer son range en clôture hebdomadaire. Désormais, les yeux se tournent au-dessus des 100 000 dollars, mais une revisite sous la borne basse du range pourrait être nécessaire avant d'envisager ce franchissement.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse reprendre les 100 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

