Bitcoin : le nombre de commerçants acceptant le BTC aurait presque triplé en 2023

Selon les données de BTC Map, le nombre de commerçants acceptant le Bitcoin (BTC) comme moyen de paiements a presque triplé en 2023. Que peut-on retenir de ces chiffres ?

2023 a vu le nombre de commerçants acceptant Bitcoin exploser à la hausse

À mesure que l’écosystème se développe, de plus en plus de commerces acceptent le Bitcoin (BTC) et d’autres cryptomonnaies en tant que moyen de paiements. Sans surprise, les chiffres n’ont eu de cesse de croître ces dernières années et un observateur a relevé que lesdits commerces auraient presque triplé durant l’année 2023 :

The number of up-to-date merchants accepting BTC cataloged by @btcmap increased 174% in 2023. pic.twitter.com/EVHXHdmqkK — Jameson Lopp (@lopp) January 7, 2024

Selon les données du site Web de BTC Map, nous pouvons effectivement constater que le nombre de commerçants chez qui il est possible de payer en BTC est passé de 2 207 à 6 191 l’année dernière, représentant une augmentation de 180 % :

Nombre de commerçants acceptant le Bitcoin selon BTC Map

Des chiffres à relativiser

Néanmoins, il s’agit de prendre une certaine hauteur vis-à-vis de ces chiffres, les données étant mises à jour par la communauté. Compte tenu de cette subtilité, ces statistiques pourraient être inexactes et potentiellement encore plus élevées si l’on suppose que tous les commerces ne sont pas nécessairement répertoriés.

En outre, notons qu’il s’agit là de lieux physiques, mais qu’il est aussi possible de payer en BTC et autres cryptomonnaies sur de nombreux sites en ligne.

Cela peut se faire notamment par l’intégration de services tels que BitPay, qui revendique plus de 250 entreprises. Sur le même thème, Binance annonçait par exemple que 3 500 commerçants auraient rejoint son service Binance Pay au cours de 2023.

En outre, que ce soit PayPal, Mastercard ou encore Visa, nous revenons régulièrement sur les actualités de ces géants des paiements en matière de cryptomonnaies, ce qui montre que quoi qu’il en soit, la dynamique en cours n’en est qu’à ses prémices.

Source : BTC Map

