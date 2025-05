Bitcoin : Ne craignez pas le « Sell in May » ! L'analyse de Vincent Ganne

Alors que le Bitcoin (BTC) et le marché des actions sont en reprise depuis le choc baissier du début du mois d’avril, faut-il rester en dehors du marché compte tenu de l’adage « Sell in May and Go Away » ? Selon Vincent Ganne, la réponse est non et voici pourquoi.

Le mois de mai est un mois très positif en moyenne pour le BTC

« Sell in May and Go Away » est un adage boursier qui suggère aux investisseurs de vendre leurs actions au mois de mai et de se retirer des marchés financiers jusqu'à l'automne, généralement jusqu'à fin octobre. En aucun cas, cet adage boursier n’indique que le mois de mai à une performance catastrophique en moyenne.

Ces données dites de saisonnalité sont simplement des statistiques de performance moyenne et en effet, la période qui va d’octobre à avril est en général plus performante que la période qui va du mois de mai au mois de septembre, mais cette dernière peut malgré tout être positive.

Cette stratégie repose donc sur l'idée que les rendements boursiers du marché actions sont historiquement plus faibles entre mai et octobre que durant les mois restants de l’année, en particulier entre novembre et avril, période jugée plus favorable à la performance des actions. D’un point de vue historique, cette observation trouve ainsi un certain fondement statistique.

Selon les données compilées sur le S&P 500 depuis 1945, l’indice a généré en moyenne un rendement de 6,7 % entre novembre et avril, contre seulement 2,0 % entre mai et octobre. Cette différence notable de performance sur plus de 65 ans tend à légitimer la prudence saisonnière suggérée par l’adage.

Tableau qui expose la saisonnalité de l’indice S&P 500 depuis 1960

En ce qui concerne le prix du Bitcoin, sa corrélation positive avec les grands indices boursiers des États-Unis est un fait acquis. Même si la période mai à septembre est moins performante en moyenne que la période octobre à avril, la première n’est pas nécessairement une période de baisse. D’ailleurs le message des statistiques est sans appel : le mois de mai et le quatrième meilleur mois de l’histoire du BTC après les mois d’octobre, novembre et avril.

Tableau qui expose la saisonnalité du cours du bitcoin depuis 2009

Le cours du bitcoin devrait rester haussier jusqu’à la fin du mois de juillet

Le cours du bitcoin est en très nette reprise haussière depuis le début du mois d’avril, confirmant l’avis exposé régulièrement dans les colonnes de Cryptoast : le cycle haussier lié au halving du printemps 2024 n’est pas terminé.

Nous vous avons déjà souligné à plusieurs reprises ici qu’il y avait une corrélation positive entre le cours du bitcoin et la tendance de fond de la liquidité mondiale selon la sommes des agrégats M2 des principales économies du monde. Comme il faut en moyenne 12 semaines pour que cette liquidité se déverse sur les marchés, cela suggère que le BTC pourrait rester haussier jusqu’à la fin du mois de juillet.

Alors vous pouvez oublier le « Sell in May and Go Away », quand bien même il y aura toujours des périodes de correction de court terme.

Graphique qui expose le cours du Bitcoin avec la courbe de la liquidité mondiale selon la somme des agrégats M2 des principales économies du monde

