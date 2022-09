Bitcoin (BTC) : MicroStrategy souhaite lever 500 millions de dollars pour financer ses investissements

Au travers d’une vente d’actions, MicroStrategy espère réunir jusqu’à 500 millions de dollars pour investir une partie de ces fonds dans le Bitcoin (BTC).

MicroStrategy veut continuer d’investir dans le Bitcoin

Dans un document financier publié vendredi, la société MicroStrategy a dévoilé un plan devant lui permettre de poursuivre ses investissements dans le Bitcoin (BTC). Pour cela, l’entreprise espère écouler jusqu’à 500 millions de dollars d’actions de catégorie A.

Afin de mener à bien cette opération, MicroStrategy a mandaté deux agents, qui feront office d’intermédiaires dans cette vente d’actions. Il s’agit des banques d’investissement BTIG et Cowen and Company, et ces derniers pourront être rémunérés à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires réalisé par ces cessions.

Dans ce même document, MicroStrategy s’est montrée transparente sur ces intentions. En effet, bien que la totalité de ces fonds ne sera pas nécessairement allouée à l’achat de nouveaux bitcoins, il est clair que c’en sera le cas pour une partie au moins :

« Nous avons l’intention d’utiliser le produit net de cette offre aux fins générales de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoin. »

Au moment de l’établissement de son document, MicroStrategy était toujours en possession de 129 699 bitcoins. Le prix moyen d’acquisition de ces derniers est annoncé à 30 664 dollars l’unité.

Le poids de Michael Saylor dans la stratégie d’entreprise

Pour des raisons légales, MicroStrategy énumère l’ensemble des risques induits par sa politique vis-à-vis du Bitcoin. Alors que l’écosystème crypto pouvait craindre que le retrait de Michael Saylor de son poste de PDG signifie un changement de cap pour l’entreprise, il semble qu’il n’en soit rien selon cet énoncé.

Au contraire, la société souligne l’influence dont dispose encore son ancien PDG, ce qui indique que rien n’est remis en cause :

« En raison des droits de nos deux catégories d’actions ordinaires et du fait que nous sommes contrôlés par Michael J. Saylor, M. Saylor pourrait empêcher un tiers de nous acquérir ou limiter la capacité de nos autres actionnaires à influencer les affaires de l’entreprise, ce qui pourrait rendre nos actions ordinaires de classe A moins attrayantes. »

En effet, il existe plusieurs catégories d’actions, délivrant chacune un pouvoir de vote plus ou moins important. En l’occurrence, les actions de catégories B détenues par Michael Saylor lui assurent un poids non négligeable dans les choix de MicroStrategy.

D’autre part, la description que la société fait d’elle-même dans ce document financier apporte une preuve supplémentaire de sa volonté à « hodler ». Et pour cause, l’entreprise indique qu’elle poursuit deux stratégies : l’une qui consiste à vendre des logiciels d’analyse d’entreprise et une autre implique l’achat et la conservation de bitcoins.

Cela sous-entend que MicroStrategy ne s’arrêtera pas là dans ce secteur d’activité.

Si c’est assurément une bonne nouvelle pour la psychologie du marché, nous pouvons toutefois de remarquer qu’un acteur unique détient à lui seul plus de 0,6 % de l’offre maximale de BTC.

Source : MicroStrategy

