Bitcoin a-t-il une meilleure répartition des richesses que le système actuel ?

Alors que le nombre d'adresses possédant plus d'un bitcoin (BTC) ne cesse d'augmenter, nous essayerons de déterminer si la répartition des bitcoins est plus équitable que la répartition des richesses dans le monde actuel.

Comment sont répartis les bitcoins en circulation ?

Il y a 2 ans nous écrivions un article qui dressait un état des lieux de la répartition des cryptomonnaies. Nous y apprenions que, d'après Bitinfocharts, les 1000 adresses les plus riches possédaient 35.08% des coins (pièces) bitcoin. Actuellement c'est un peu plus de 34% des bitcoins en circulation que possèdent les 1000 plus grosses adresses, peu de changement donc ?

Oui et non. Parmi ces 1000 plus grosses adresses de nombreuses appartiennent à des plateformes d'échanges, des gestionnaires de fonds, des entités (entreprises) qui gèrent des bitcoins au nom d'autres personnes. Tout en sachant que les adresses liées au créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, cumulent près d'1 million de bitcoins qui n'ont jamais bougé (et qui ne bougeront probablement jamais, qu'on peut considéré comme perdus).

Le nombre d'adresses qui possèdent 1 bitcoin (BTC) ne cesse d'augmenter. Il a même dépassé les 900 000 il y a quelques jours.

Ceci est donc plutôt une bonne nouvelle. Il est tout de même important de garder en tête qu'une même personne peut posséder plusieurs adresses.

👉 Envie de faire parti de ces 900 000 adresses ? Découvrez comment acheter du Bitcoin

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

A-t-on une meilleure répartition des richesses sur Bitcoin que dans le monde financier actuel ?

D'après un article de Forbes, sorti en juin 2021 et basé sur une étude de Boston Consulting Group, le patrimoine financier des millionaires équivaudrait à 25% du patrimoine total du monde entier.

Il existe 56 000 000 de millionaires dans le monde d'après une étude du Crédit Suisse. Ces millionnaires représentent 0,71% de la population. En effet, la population mondiale est estimée par l'ONU à 7,94 milliards d'individus mi 2022. 0,71% de la population possède donc 25% des richesses du monde entier.

Si on rapporte cela a Bitcoin, on constate que 2,11% des adresses possèdent au moins 1 BTC. Nous nous sommes basés sur le nombre d'adresses qui ont un solde en bitcoin (adresses qui ont été utilisées), ce nombre est de 42 726 352 au 3 septembre d'après Glassnode.

Ainsi, rapporté a ses utilisateurs, le pourcentage d'adresses avec au minimum 1 bitcoin est plus important que dans le pourcentage de millionnaires dans le monde avec respectivement 2,11% et 0,71%.

Cependant, du au fait que de nombreux individus délèguent la gestion de leurs bitcoins et que plusieurs millions de bitcoins sont bloqués ou perdus (impossible de les récupérer, les adresses ne sont plus "accessibles") alors ces 900 000 adresses possèdent près de 94% des bitcoins en circulation.

Avec 21 millions de bitcoins au maximum, il ne sera pas possible pour tous les millionnaires existants de posséder chacun un bitcoin complet. Heureusement les bitcoins sont divisibles et il leur sera possible de s'offrir quelques milliers ou millions de satoshis.

👉 En savoir davantage sur les satoshis, les unités du bitcoin

Spécialiste des effets de leviers Gains et pertes sont multiplés, attention !

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : Forbes, Crédit Suisse page 119-130, Glassnode, Bitinfocharts

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.