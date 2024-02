Bitcoin et les Magnificent Seven, une corrélation positive forte

Le cours du Bitcoin temporise sous la résistance majeure des 53 000 dollars US depuis une semaine, sans pour autant casser de support au stade actuel. Les Minutes du FOMC et les résultats financiers du géant Nvidia ont aidé le BTC à préserver son premier support : faisons le point technique.

Les stars de la tech US ont le destin du S&P 500 entre leurs mains

Depuis le mois d’octobre 2023, la tendance haussière du marché actions US s’est très largement construite sur les actions des stars du secteur de la technologie et de l’intelligence artificielle (IA). Les nouveaux records historiques de l’indice S&P 500 n’auraient pas été possibles sans les actions Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia et Meta Platforms (Facebook).

L’action Nvidia m’intéresse plus particulièrement, car elle a enregistré son retournement haussier de long terme à l’automne 2022, à la même époque que le cours du Bitcoin qui a fait son bottom à 15 000 dollars en novembre 2022 dans le sillage de la faillite du broker FTX.

Depuis cette période, la corrélation mathématique entre l’action Nvidia et le BTC a très nettement été positive, et les dépassements de résistance sur la star de l’IA ont toujours anticipé les débordements de résistance technique du BTC.

C’est pour cette raison que les résultats financiers du géant Nvidia étaient mis sous très haute surveillance cette semaine. Ils ont été publiés mercredi soir après la clôture de Wall Street, et ils ont à nouveau dépassé les attentes du consensus des analystes financiers, permettant ainsi à l’indice S&P 500 de ne pas entrer dans une correction plus marquée à court terme alors qu’il venait d’échouer sous la résistance à 5 066 points, son record historique.

Malgré ces bons résultats, j’invite tout de même à la prudence car le titre Nvidia est largement en surachat technique, je ne serais pas surpris que le marché entre prochainement dans une période de retracement, qui par effet de corrélation, serait un obstacle à la poursuite de la hausse du BTC à court terme.

Je ne souhaite pas mettre la charrue avant les bœufs, mais prudence, car les actions des Magnificent Seven US sont pour la grande majorité (sauf TESLA) en surachat technique avancé.

Graphique qui représente les bougies japonaises hebdomadaires de l’action Nvidia

Bitcoin proche de faire un choix technique majeur

Le cours du Bitcoin développe une phase de trading range depuis une semaine, entre le support à 50 000 dollars US et la résistance majeure à 53 000 dollars US. Tout l’enjeu graphique est de déterminer s’il s’agit d’une distribution avant d’entrer en retracement ou au contraire une phase latérale de continuation haussière.

Sur le graphique ci-dessous, je vous expose les 3 cas de figure qui me semblent possibles sur le BTC pour sa dynamique immédiate. Le facteur technique dominant se situe au niveau de l’intervalle pivot compris entre 50 000 dollars et 50 500 dollars US. Si et seulement si ce seuil est rompu sur la base d’une clôture quotidienne, alors le BTC entrera dans une phase de correction profonde.

Tant que ce prix pivot est préservé, c’est la tendance haussière de fond qui garde le dessus à court terme.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises intraday (H4) du cours du Bitcoin

