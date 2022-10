Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) indécis – Les cryptomonnaies reprennent de la volatilité et préparent le futur mouvement

Après une semaine baissière sur les cryptomonnaies, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) regagnent en volatilité. Le marché se dirige-t-il vers un fort mouvement ? Voici les différents scénarios à surveiller.

Le Bitcoin très indécis cette semaine

Ces derniers jours furent riches en événements pour les cryptomonnaies avec notamment les chiffres du FOMC et de l'inflation aux États-Unis.

Si ces annonces concernant l'économie américaine étaient attendues même par les investisseurs crypto, c'est parce que la communauté s'est habituée à ces journées sous tension durant lesquelles le cours du Bitcoin (BTC) ainsi que les altcoins subissent les répercutions de l'économie du pays.

Et cette semaine, le BTC a continué son évolution, très largement corrélée aux marchés traditionnels. Après plusieurs jours de chute consécutive, passant de 20 500$ à 18 200$, le roi des crypto-actifs redonne un peu d'espoir aux investisseurs optimistes pour le court terme, avec une réaction sur le bas du range journalier (rectangle bleu).

Malgré le rebond du prix en cours, attention toutefois aux signes baissiers qui restent présents sur le graphique.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin Daily

Concrètement, il suffit d'abord d'observer le contexte économique actuel, avec des chiffres de l'inflation américaine qui battent encore de nouveaux records sur 40 ans, puis le biais baissier du marché caractérisé par un prix qui ne parvient plus à faire d'inversion de structure.

Nous avons des prix qui font toujours de nouveaux points hauts de plus en plus bas, sans jamais parvenir à repasser au-dessus de celui à 25 000 $.

Dans ce contexte d'accumulation en plein Bear Market, il semble difficile de s'attendre à un retournement du marché dans l'immédiat.

Tant que les prix ne parviendront pas à reprendre une dynamique haussière et donc à repasser au-dessus des principales résistances à 22 000$ puis 25 000 $, il faudra donc plutôt s'attendre à aller chercher de nouveaux points bas comme nous l'avions déjà souligné dans les précédentes analyses.

Le scénario optimal, donné par la cassure du Biseau Ascendant en jaune, serait de repartir à la baisse en direction de l'objectif de cassure du pattern vers 16 130 $ (hauteur du pattern reportée à l'endroit de la cassure). Toutefois, tant que le support à 18 200$ permettra au prix de rebondir, l'espoir de regagner le milieu du range reste entier.

Alors parviendrons-nous à rebondir enfin vers la partie haute du range, ou bien les prix vont-ils poursuivre leur chute en direction d'un nouveau point bas ?

Si les indices sont plutôt baissiers, il conviendra d'attendre de voir si le prix parvient à regagner le nuage en support ou à casser le range par le bas pour ensuite y voir une vraie direction se dessiner. En attendant, les objectifs de cassure tendent assez clairement vers une nouvelle baisse à venir des cryptomonnaies.

L'Ether (ETH) toujours sur fond de tendance baissière

Du côté du cours de l’Ethereum (ETH) le prix reste là aussi dans un biais baissier. En effet, le prix ne parvient toujours pas à repasser au-dessus de son range à 2 000 $.

Tant que le prix ne fera pas de nouveau sommet plus haut que le précédent, alors nous n'aurons pas de signal de renversement de structure.

Figure 2 : Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Depuis le mois de juin, le prix de l'ETH évolue lui aussi toujours dans son range dont il ne parvient plus à regagner la partie haute. Après avoir cassé un Biseau Ascendant par le bas, un nouvel objectif baissier a été déclenché autour des 762 $.

Cela correspond à la hauteur du triangle jaune, reportée à l'endroit de la cassure. Cet objectif sera invalidé seulement si le prix parvient à repasser au-dessus de son nuage, devenu pour le moment résistance en complément à la Kijun et à la trendline basse Daily.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether restent baissiers sur le court terme, avec des graphiques qui ne montrent pas encore d'inversement de tendance, ni de cassure des structures baissières.

Les setup baissiers sont donc toujours à privilégier, avec des potentielles chutes à venir.

Sources graphiques : Trading View

