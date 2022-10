Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) restent baissiers – Une nouvelle chute en approche ?

Cette semaine, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ont essuyé plusieurs rejets malgré de nombreuses tentatives pour repartir à la hausse. Les résistances ne laissent rien passer, ce qui fait craindre une nouvelle chute des prix dans les prochains jours. Le point sur les différents scénarios à envisager.

Nouveau rejet du prix du Bitcoin sur la Kijun journalière

Cette semaine, le cours du Bitcoin (BTC) a tenté une nouvelle envolée, après de multiples rebonds sur le bas du range à 18 500 $. Mais cette tentative a systématiquement échoué, le bas du nuage et la Kijun Daily à 20 500 $ (en violet) représentant un niveau de résistance important et défendu par les vendeurs.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin Daily

Toujours clairement à plat, le prix du Bitcoin reste donc baissier avec des points hauts toujours de plus en plus bas. Il faudrait repasser au-dessus du nuage à 22 500$ en clôture pour redevenir haussier (sur cassure du nuage), et c'est justement cette résistance qui empêche le BTC de décoller à nouveau.

Pour le moment et tant que le prix et la Chikou Span (en blanc) resteront en dessous de tous ces obstacles, le Bitcoin devrait poursuivre sa chute, en direction des objectifs déclenchés par la cassure de la trendline basse du pattern en jaune.

En effet, un Biseau Ascendant et un Bear Flag avaient précédemment été cassés par le bas, avec leurs objectifs respectifs à 16 130 $ et 14 400 $. Tant que ces résistances demeurent, il convient de chercher des signaux baissiers sur le graphique, afin d'obtenir des objectifs atteignables dans les prochains jours ou semaines.

L'espoir d'un rebond reste permis cependant tant que le prix tient le bas du range à 18 400 $. Par contre, si on venait à perdre ce niveau, nous aurions une cassure du range qui précipiterait la chute vers nos objectifs baissiers.

L'Ether (ETH) toujours bloqué au milieu de son range

De même que le Bitcoin, le cours de l’Ethereum (ETH) reste baissier et poursuit son évolution en range, toujours avec des tops de plus en plus bas. Casser le précédent point haut à 1 800$ ainsi que le nuage serait un signal d'inversion possible de la tendance. En attendant, les set up baissiers sont à privilégier dans les analyses puisque le prix reste bloqué sous de nombreuses résistances.

Figure 2 : Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Bien que le prix parvienne à rester stable au milieu du range journalier, la pression vendeuse demeure et nous n'avons pas encore de nouvelle cassure de structure en faveur d'un retour haussier.

Positionné sous la Kijun et sous le nuage de l'Ichimoku (avec la Chikou Span sous le Biseau Ascendant récemment cassé) il semble plus probable de voir le prix percer le bas du range dans les prochains jours ou semaines, en direction des 760$.

L'espoir d'un rebond restera cependant permis tant que le prix évoluera à l'intérieur du rectangle bleu (range journalier). Le niveau des 1 000$ devra donc impérativement être défendu.

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether subissent à chaque nouveau test de rebond la force vendeuse du milieu de range qui ne permet pas pour le moment d'obtenir des cassures haussières de structures.

Tant que le prix restera en tendance baissière et donc sous le système Ichimoku, les objectifs baissiers seront donc à privilégier.

