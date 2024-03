Bitcoin : l’enjeu du breakout de l’ATH

Le cours du Bitcoin est collé à son record historique des 69 000 dollars depuis la session boursière du lundi 4 mars. Va-t-il être en mesure de faire un breakout rapide ?

Le breakout de l’ATH, le prochain signal bullish pour Bitcoin

Cette première semaine de trading du mois de mars a vu le cours du Bitcoin rejoindre avec fracas son record historique établi à l’époque à 69 000 dollars américains lors de la session boursière du mercredi 10 novembre.

Le momentum haussier des mois de janvier et février 2024 a surpris toute la communauté crypto, y compris les traders les plus haussiers de l’écosystème. En effet, les occurrences du passé nous ont enseigné que le cours du Bitcoin attendait l’évènement du halving quadriennal pour accélérer de cette façon vers son prix le plus haut (ATH).

Nous avons clairement l’illustration de l’impact en terme de vitesse haussière du nouveau paramètre décisif de l’arrivée des ETF Bitcoin spot, qui produisent un effet haussier à l’image de ce qui s’est produit avec le cours de l’or au début du siècle. Le métal jaune a alors vu son prix multiplié par 10 en quelques années avec l’explosion de la demande financiaro-financière de Gold.

Il semble donc que le combo gagnant ETF/Halving soit en mesure de nous assurer un bull run exceptionnel, la tendance de fond haussière ne fait plus de doute.

En revanche, pour la tendance court terme, il manque encore un signal technique majeur pour développer davantage la dynamique haussière. Lors du précédent bull run, le cours du Bitcoin avait passé un mois sous son ATH avant d’être en mesure de réaliser un breakout haussier et de s’envoler vers de nouveaux records historiques.

Pour valider le même signal, il faut que le marché enregistre une clôture technique quotidienne au-dessus de la résistance à 69 000 dollars américains, et c’est à ce moment-là que le signal d’accélération sera donné.

Tant que cette clôture technique journalière favorable n’est pas présente, le BTC peut soit faire un trading range entre 60 000 dollars américains et son ATH, soit retracer un peu plus profondément avant de se relancer.

Graphique qui représente les bougies japonaises hebdomadaires du BTC/USD

Le halving n’aura lieu que dans 5 semaines !

Le timing du breakout de l’ATH est donc incertain, mais la suite de la tendance de fond devrait être haussière alors que le halving est en vue et déclenchera comme d’habitude un cycle haussier vers de nouveaux records, à commencer par les 100 000 dollars. C'est donc potentiellement la première fois que Bitcoin pourrait dépasser son ATH, et ce alors que le halving n'a pas encore eu lieu.

Graphique qui dévoile le modèle « stock to flow » du Bitcoin

