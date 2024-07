La Bitcoin Conference a permis à Donald Trump de récolter 21 millions de dollars

Dans le cadre de l’édition 2024 de la Bitcoin Conference s’étant déroulée à Nashville du 25 au 27 juillet, le candidat républicain à la présidence des États-Unis Donald Trump s’est longuement exprimé à propos du Bitcoin, faisant d’ailleurs plusieurs déclarations positives à propos du roi des cryptomonnaies.

Parallèlement à la conférence, une collecte de fonds a été organisée par l’un de ses soutiens, le sénateur du Tennessee Bill Hagerty.

Au travers de cet événement privé visant à financer la troisième campagne électorale du candidat républicain, pas moins de 21 millions de dollars auraient été récoltés Il s’agirait du deuxième montant le plus élevé jamais récolté par Donald Trump dans le cadre d’une collecte de fonds pour l’une de ses campagnes présidentielles.

For those of you who didn’t hear it in Trump’s speech, DJT raised $25m in Nashville. His second highest fundraiser ever across three different presidential campaigns. Came from a combo of industry and whales/OGs.

Warren and her goons talked Dems into committing mass seppuku.

— David Bailey🇵🇷 $0.65mm/btc is the floor (@DavidFBailey) July 30, 2024