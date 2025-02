Bitcoin (BTC) sous 80 000 dollars et 800 millions de dollars de liquidations : la chute des cryptomonnaies s’accélère

Tandis que les cryptomonnaies connaissent une nouvelle journée de baisse, le Bitcoin (BTC) est tombé sous la barre symbolique des 80 000 dollars. Faisons le point sur les chiffres.

Bitcoin (BTC) chute sous 80 000 dollars

Les jours de la semaine passent et se ressemblent. Tandis qu’il y a tout juste quelques mois, Bitcoin (BTC) à 80 000 dollars était perçu comme un signal haussier, ce même montant aujourd’hui donne des airs de bear market.

Bien qu’il n’en soit rien pour le moment, le roi des cryptomonnaies a malgré tout perdu plus de 17 % depuis le début de la semaine, et s’échange désormais à 76 640 dollars lors de l’écriture de ces lignes :

Cours du BTC en données H4

Au niveau des liquidations sur les produits à effet de levier des plateformes centralisées, celles-ci dépassent les 800 millions de dollars en 24 heures.

Aperçu des liquidations

Au regard de ces chiffres, les liquidations depuis le début de la semaine atteignent maintenant plus de 3,67 milliards de dollars.

En matière de baisses, si le BTC perd 7,5 % depuis la veille, d’autres cryptomonnaies chutent plus encore. C’est notamment le cas de l’ETH perdant 9,9 %, le SOL et le XRP avec 9,7 %, tandis que le DOGE et l’ADA dépassent même les 10 % de baisse :

Aperçu du top 10 des cryptomonnaies

Désormais, les regards sont tournés vers les précédents plus hauts autour de 72 000 dollars, et les prochains jours nous permettront de voir si le BTC s’approche de ces niveaux, ou s’il parvient à trouver un support avant.

