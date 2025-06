Bitcoin (BTC) comme monnaie légale au Paraguay ? Le compte X du président diffuse une fausse annonce

Mardi, le compte X du président du Paraguay a posté une annonce selon laquelle le pays acceptait Bitcoin (BTC) comme monnaie légale. Seulement, il s'agissait-là d'une fausse déclaration, suite à un hack. Que savons-nous sur l'incident ?

Non, le Paraguay n’adopte pas Bitcoin comme monnaie légale

De temps à autre, le hack d’un compte X d’une personnalité ou d’une agence gouvernementale marque l’écosystème crypto avec une fausse annonce. Par exemple, l’un de ces ratés les plus marquants a été celui de la pseudo-validation ETF Bitcoin spot le 9 janvier 2024, après une attaque par SIM swap du compte X de la Securities and Exchange Commission (SEC), 24 heures avant la véritable approbation.

Lundi, c’est Santiago Peña, le président du Paraguay, qui a vu son compte X être compromis pour faire une annonce selon laquelle le pays adoptait Bitcoin (BTC) en tant que monnaie légale. Depuis, le tweet a bien entendu été supprimé :

Tweet frauduleux annonçant la prétendue adoption de Bitcoin comme monnaie légale au Paraguay

👉 Pour aller plus loin — Découvrez 5 fondamentaux pour protéger vos cryptomonnaies

En complément du tweet, un communiqué mensonger allait jusqu’à faire croire à une supposée réserve nationale de bitcoins :

Pour assurer le lancement réussi et stable de cette initiative, le gouvernement a sécurisé une réserve de Bitcoin d’une valeur de 5 millions de dollars, qui sera conservée dans notre trésor national. Cette réserve servira de tampon financier et de cela montre notre engagement en faveur de cette politique économique tournée vers l’avenir.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Comme souvent, les motivations d’un tel hack étaient d’attirer des investisseurs crédules à travers une tentative de phishing. Ici, nous pouvons voir le partage d’une adresse Bitcoin, suggérant l’échec de l’opération, puisque celle-ci ne contient que 4,21 dollars de BTC, pour un total de 6 transactions, la dernière ayant eu lieu le 18 mai dernier :

Adresse Bitcoin partagée par le hacker

Concernant la réactivité du gouvernement, le compte de la présidence du Paraguay a publié un communiqué 2 h 13 après l’incident pour informer de la situation, expliquant une collaboration en cours avec le réseau social X et le Centre de Réponses Anti-Cyberincidents (CERT-PY).

Plus tard dans la soirée, le président Santiago Peña a remercié les différentes parties prenantes dans la gestion de cet incident :

Je remercie les équipes de CERT-PY et de X pour leur réponse rapide et professionnelle à l’incident de sécurité survenu sur mon compte X officiel. La cybersécurité est essentielle, et ces événements nous montrent que nous devons tous contribuer à la construction d’un écosystème numérique sûr, fiable et résilient.

👉 Dans l’actualité également — Javier Milei tiré d’affaire dans le scandale Libra en Argentine ? Le Bureau Anti-corruption donne son avis

Pour l’heure, l’origine de la faille ayant conduit à cette publication non autorisée n’a pas été divulguée, mais cela rappelle la vigilance dont il faut faire preuve en matière de cryptomonnaies. Si la tentative semblait évidente dans ce cas précis, compte tenu du fait qu’il est très improbable qu’un gouvernement vous demande réellement d’envoyer des fonds à une adresse comme c’était le cas ici, certaines arnaques sont parfois plus élaborées et peuvent donner de quoi douter.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : X, Mempool

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital