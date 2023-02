Bitcoin (BTC) : Le mardi 14 février 2023, soyez sur vos gardes

Les marchés financiers ont choisi le chemin de l’optimisme ce début d’année 2023, avec une performance haussière des marchés actions et cryptos à deux chiffres, bien que l’inflation soit encore invaincue et le cadre économique à horizon 12 mois incertain. La session boursière du mardi 14 février prochain sera le juge de paix, et la Saint-Valentin n’y est pour rien.