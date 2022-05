Le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) sur support – Quel scénario ?

Analyse technique du Bitcoin (BTC)

Commençons notre analyse de la semaine par le Bitcoin (BTC) et sa clôture hebdomadaire qui a pris place dans la nuit. Par rapport à notre analyse de la semaine passée, le prix du Bitcoin est resté plutôt stable. En effet, la clôture s’est faite sur les 30 200$ avec une volatilité sur la semaine de 9%.

Cela ne nous donne pas d’information pertinente en l’état, on pourra noter qu’elle s’achève néanmoins sous le bas du range établi précédemment. Pour le moment, ce passage sous ce point est cependant trop faible pour en conclure à une réelle cassure.

Il faudra rester attentif pour voir si le prix poursuivra réellement sa baisse pour venir revisiter les zones de l’ancien ATH (18 850$) et la zone d’impulsion entre 11 400 – 14 000$.

Figure 1 : analyse du Bitcoin (BTC) en 1W

La vue journalière nous apportera des précisions sur les mouvements de la semaine. On note une réduction drastique de la volatilité avec une temporisation proche de notre zone de support. Les zones évoquées la semaine dernière restent toujours valides à savoir :

La première zone de vente située à 36 500$ , qui correspond au dernier creux de l’ancienne tendance haussière locale ;

située à , qui correspond au de l’ancienne tendance haussière locale ; La deuxième zone importante située à 46 000 – 47 000$ et correspondant au dernier sommet. La dépasser sur une ou plusieurs clôtures journalières serait un signal très fort d’une reprise haussière plus importante.

Un rebond est donc possible jusqu’à ces zones faisant office de retracement et de rechargement du mouvement baissier. Pour faire simple, on reprendrait des forces vendeuses à la hausse avant de poursuivre le mouvement initial.

Figure 2 : analyse du Bitcoin (BTC) en 3D

L’unité de temps la plus pertinente cette semaine est celle en 1 heure. En effet, nous pouvons observer un scénario de range très clair sur cette vue. La borne haute prend place à 30 700$ pour une borne basse à 28 700$. On observe une première phase de « déviation » jusqu’aux 31 300$ suivie d’un retracement jusqu’à la borne basse. Le scénario probable est désormais un retracement haussier jusqu’aux 31 000$ avant de faire une phase de chute jusqu’à la zone des 28 300$.

D’ici, j’aimerais voir une reprise haussière pour réellement entamer le retracement du mouvement baissier vers les 37 000$ a minima.

Figure 3 : analyse du Bitcoin (BTC) en 1h

Analyse technique de l’Ether (ETH)

L’Ether (ETH) reste dans la même configuration que son homologue. En effet, le Bitcoin ayant repris de la dominance dans les échanges financiers, ce dernier impose le rythme pour tous les autres.

Sa configuration hebdomadaire est logiquement la même, et le prix de l’Ether se situe lui aussi sur sa borne basse du range. Ce dernier s’établit entre 1 850 – 4 000$, et la perte de la borne basse le ferait également revisiter les zones plus basses.

La première étant celle de l’ancien ATH à 1 300$ ;

La seconde étant celle de l’impulsion haussière entre 428 – 488$.

Figure 4 : analyse de l’Ether (ETH) en 1W

Zoomons sur la vue journalière pour comprendre les mouvements internes au range. Là encore il existe deux zones intéressantes pour notre analyse :

La zone à 2 490$ correspondant au dernier creux passé à la baisse ;

correspondant au dernier creux passé à la baisse ; La zone à 3 500$ correspondant au dernier sommet qu’il faudra reprendre pour relancer une dynamique haussière.

Tant que ces deux zones ne sont pas reprises, le prix pourra venir retracer sur ces points tout en conservant une dynamique baissière. Ce qui veut dire qu’il existe deux options de trades :

La première option est un achat dans la zone actuelle pour jouer un retracement avec sécurisation des profits sur les zones mentionnées ;

La deuxième, ne pas prendre de nouvelles positions et sécuriser ses anciennes positions sur les zones mentionnées.

Figure 5 : analyse de l’Ether (ETH) en 3D

Sur la vue 4h, on retrouve également cette phase de range qui se développe depuis la semaine dernière et qui vient temporiser les assauts vendeurs. Il faudra attendre une résolution de ce dernier pour venir se placer en conséquence (à l’achat ou à la vente).

Figure 6 : analyse de l’Ether (ETH) en 4h

Analyse technique de The Sandbox (SAND)

Aujourd’hui, je reviens sur mon analyse effectuée pour Cryptoast il y a quelques semaines où j’évoquais la possibilité d’un retracement complet du mouvement. Il impliquait un mouvement jusqu’à 0.66 – 0.88$. Malgré beaucoup de commentaires très agressifs sur cette hypothèse sur mon compte Twitter, le prix est venu revisiter cette zone. Cela n’a rien de magique, et cela s’explique simplement par un retest de la zone d’impulsion. Cette zone de bloc d’ordre (notée sur le graphique) a servi de départ pour un mouvement particulièrement violent à la hausse. Le marché doit corriger ses excès en venant reprendre des forces dans cette zone.

Chose intéressante à noter, c’est que la configuration du prix du SAND est désormais baissière sur les unités de temps locales. Il faut donc que le prix regagne les 2.43$ en les dépassant, pour voir la structure passer de baissière à haussière. D’ici là, il sera possible de parier à la hausse sur un retracement.

Attention néanmoins, les amplitudes de prix seront importantes, car cette cryptomonnaie est très volatile.

Figure 7 : analyse de The Sandbox (SAND) en 3D

Conclusion

Le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) se trouvent tous les deux sur le bas de leur range respectif. La volatilité des dernières semaines a progressivement disparu laissant place à des mouvements plus horizontaux sans tendance. Dans ce chaos, des scénarios de range court terme émergent peu à peu, créant ainsi des opportunités pour les spéculateurs, et de l’impatience pour les investisseurs. Il reste encore des zones très locales que le prix devra revisiter avant d’entamer une phase de retracement du mouvement baissier. Dans cette logique, il sera intéressant de sécuriser ses profits ou de réduire les pertes sur les zones de ventes.

Pour The Sandbox (SAND), le prix est sur une zone d’achat très intéressante. Pour autant, il reste lui aussi dans une configuration baissière locale, forçant les spéculateurs à sécuriser leur profit en cas de retracement du mouvement baissier. Une reprise des 2.43$ serait un très bon signe pour une reprise haussière plus profonde.

C’était cryptOdin pour vous servir.

Sources graphiques : TradingView – cryptOdin

