Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) sont toujours sous résistances - Jusqu'où la chute va-t-elle continuer ?

Cette semaine, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ne sont pas parvenus à repasser des résistances importantes. Faut-il s'attendre à une nouvelle chute dans les prochains jours ? Le point sur les objectifs et les différents niveaux à surveiller.

La tendance de fond reste baissière sur le Bitcoin (BTC)

Cette semaine, le cours du Bitcoin (BTC) s'est consolidé autour des 16 800 dollars avec toujours en résistances : la Tenkan, la Kijun puis le Nuage de l'indicateur Ichimoku en Daily. Dans cette configuration, il semble encore difficile d'envisager un rallye haussier tant que le prix restera sous toutes ces courbes puisqu'elles caractérisent des niveaux potentiels de rejets importants.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

👉 Acheter des cryptos avec le broker de référence eToro

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Tant que le prix ne parviendra pas à réintégrer le grand rectangle bleu qui englobe la précédente consolidation (range), le prix restera sous la menace d'une chute en direction de notre objectif initial à 14 300 dollars. Celui-ci fait suite à la cassure du Bear Flag (dessiné en jaune sur la figure ci-dessus) et percé par le bas en août dernier. Il avait fait l'objet d'un Pullback de confirmation (retouche de la borne basse) en septembre.

De plus, la précédente chute qui s'était déroulée au début du mois de novembre a été corrigée de 50% (avec un rejet précisément sur ce niveau qui correspond également à l'alignement Kijun-Haut du nuage), ce qui n'est pas un très bon signe. En effet, si le prix venait à casser les 15 600$, un nouveau Bear Flag serait activé, avec un objectif à 13 500$.

Pour invalider le scénario baissier auquel nous assistons, il faudrait donc que le prix parvienne à repasser au-dessus du nuage à 18 500$ et surtout qu'il repasse sur la partie haute du range précédent vers 22 000$ pour donner un signal d'inversion de tendance avec un nouveau sommet plus haut que le précédent. Mais nous en sommes encore très loin et les probabilités demeurent pour le moment donc du côté de la baisse.

👉 Retrouvez notre sélection des meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

L'Ether (ETH) suit son chemin vers les 1 000 dollars

Depuis notre analyse de la semaine dernière, le cours de l’Ether (ETH) a bien confirmé la cassure du triangle que nous avions détecté sur l'unité de temps 4 heures. Ce pattern chartiste en jaune est une compression triangulaire de type « continuation » qui fait suite à une longue tendance baissière. La sortie par le bas était la plus probable ce qui est chose faite, et nous pouvons maintenant nous attendre avec de forte probabilité à un retour du prix sur le bas du rectangle à 1 080$.

Figure 2 - Graphique du cours de l’Ether (H4)

L'objectif de ce triangle est d'ailleurs un peu plus bas vers 1 030$, ce qui signifierait que le range serait percé par le bas, avec de nouveaux objectifs baissiers à déterminer si cela se produisait.

Pour invalider la chute qui est en cours, il faudrait que le prix repasse au-dessus des 1 340$ pour casser finalement un plus grand triangle par le haut, avec l'aide du nuage qui redeviendrait un support important.

👉 Retrouvez notre guide explicatif pour acheter de l'Ether

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether conservent une tendance de fond encore nettement baissière et le prix poursuit sa progression en direction des objectifs de cassure déclenchés dans nos analyses précédentes.

💡 Accédez à notre groupe premium composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et on-chain. Ils vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances !

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Source graphique : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.