Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) repartent à la hausse et entrent dans une phase décisive

Le Bitcoin prêt à décoller ?

Depuis la semaine dernière, le cours du Bitcoin (BTC) se dirige peu à peu en direction du haut de son triangle journalier, correspondant également au haut du range installé depuis plusieurs mois. Une cassure de cette résistance pourrait entraîner un retour du prix au-delà des 50 000$.

Le graphique journalier du Bitcoin (Daily)

Après un début d'année plutôt difficile pour les cryptomonnaies, le Bitcoin reprend finalement des couleurs, avec une belle remontée de son prix en direction de sa résistance à 44 500$. Côté Ichimoku, l'indicateur montre du mieux, avec un nuage qui repart à la hausse, un prix accompagné de la Tenkan et de la Kijun en support, ainsi que la Chikou Span qui tente de se dégager de ses derniers obstacles.

Pour rappel, si le prix parvient à repasser au-dessus de ce niveau de prix, nous pourrions assister à une impulsion haussière en direction des 55 832$ environ. Il faut dire que depuis le mois de janvier, les 44 500$ font très clairement barrière à la remontée du Bitcoin. Il faudra donc cette fois parvenir à franchir ce seuil pour être véritablement sorti de ce range.

Beaucoup de supports restent donc à casser à la baisse pour enclencher le scénario baissier. Ainsi, si le BTC venait à être rejeté sur cette résistance, il repartirait très certainement en direction du bas de son pattern à 39 000$, avec un fort risque de cassure par le bas vers 31 350$.

L'Ether en retest du haut de son range

Après avoir cassé son triangle Daily la semaine dernière, le cours de l'Ether (ETH) s'est finalement envolé lui aussi en direction du haut de son range.

Le graphique de l'Ether (ETH) en Daily

Depuis le mois de janvier, le prix de l'Ether compressait lui aussi de plus en plus à l'intérieur de son triangle et nous avions anticipé lors de notre précédente analyse qu'une forte volatilité devait s'en suivre.

Techniquement, l'objectif de cassure du triangle à 3 768$ est maintenant activé. Il faudra toutefois rester vigilant une fois que le prix arrivera en haut de son range, puisque la résistance à 3 200$ reste importante. Elle avait en effet déjà rejeté le prix à de multiples reprises par le passé. En cas de cassure de celle-ci, un objectif encore plus élevé à 4 571$ sera déclenché (correspondant à la hauteur du range, reportée à sa sortie).

Dans le cas où l'ETH était rejeté une nouvelle fois sur le haut de son range, il y aura cependant un risque de retour du prix sur son support à 2 500$, voire même sur le bas de son range à 2 200$.

En conclusion

La majorité des cryptomonnaies repartent à la hausse cette semaine. Toutefois, elles arrivent sous résistance et la suite des événements sera déterminée par le comportement du prix en haut de leur range respectif.

