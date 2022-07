Le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) s'envolent : jusqu'où les cryptomonnaies iront-elles à court terme ?

Cette semaine, le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) se sont envolés. Mais ce rebond va-t-il durer ou la correction est-elle proche ? Découvrez les objectif à surveiller pour les principales cryptomonnaies.

Le BTC évolue toujours potentiellement dans un Bear Flag en Daily

Malgré une importante hausse durant ces derniers jours, le Bitcoin reste sous résistances. Son prix reste en effet sous le plat SSB (haut du nuage), ainsi que sous la trendline haute de son range ascendant.

Figure 2 : Graphique du cours du Bitcoin Daily

Pour les traders débutants et avancés Essai gratuit de 30 jours

Pour redevenir véritablement haussier sur le court terme, il faudra repasser au-dessus du nuage Daily à 25 200$ puis confirmer ce niveau en support. En attendant, nous restons dans un potentiel Bear Flag avec un objectif autour des 14 232$ si le prix venait à casser le support à 20 500$.

Alors, allons-nous invalider cette figure baissière ou est-ce le début d'un Bull Trap ?

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin h4

La cassure du pattern h4 nous donnera le ton pour les prochains jours. Si on le perce par le haut, alors la hausse pourrait se poursuivre jusqu'aux 31 000$ environ (hauteur du pattern à sa sortie, reportée à l'endroit de la cassure). Cet objectif correspondrait d'ailleurs à un retour au niveau de la Kijun Weekly.

À l'inverse, en cas de cassure par le bas autour des 20 500$, alors il y aura de fortes probabilités de revoir le prix autour des 16 600$, ce qui activerait par la même occasion l'objectif du Bear Flag journalier à 14 232$.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

Accédez à notre groupe composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et onchain sur le Grille Pain. Nos experts vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances !

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

L’Ethereum (ETH) teste sa résistance

Concernant le cours de l’Ethereum (ETH), il a finalement touché notre objectif à 1 726$ qui avait été activé dans notre précédente analyse. Quels sont donc les prochains scénarios à surveiller ?

Figure 3 : Graphique du cours de l’Ether (h4)

Si le prix est parvenu à repartir à la hausse, il faudra toutefois rester vigilant sous cette résistance à 1 800$ puisque l'ETH évolue désormais au sein d'un Biseau Ascendant. Ce type de pattern casse plus souvent par le bas c'est donc pour cela qu'il est nécessaire d'attendre la cassure du pattern pour se positionner.

Nous serions ici plutôt sur une zone de prise de profits, avec un retour potentiel autour des 1 200$ (trendline orange). Et cette fois-ci, le risque serait de percer ce support, avec un prix qui chuterait en direction des 800$.

Dans le cas où le prix viendrait à casser sa résistance, alors nous pourrions par contre viser un retour autour des 2 557$. La cassure du pattern et de la potentielle résistance est donc à surveiller.

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

En conclusion

Le Bitcoin et l'Ethereum sont sous résistances et nous sommes plutôt en zone de prises de profits suite à une belle envolée des prix. Il faut maintenant attendre des confirmations de cassures, pour connaître la direction que prendront les cryptos dans les prochains jours.

👉 Trader le Bitcoin et autres cryptomonnaies

Sources graphiques : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.