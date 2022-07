Le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) tentent de rebondir - Mais où iront-ils vraiment ?

Après cette semaine de hausse sur le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH), un gros mouvement haussier est-il finalement à envisager, ou allons-nous repartir vers une nouvelle chute ? Découvrez les différents scénarios à surveiller.

Le BTC évolue toujours dans un triangle de compression

Alors qu'il semblait enfin casser un triangle de continuation baissier la semaine dernière, le cours du BTC avait finalement réintégré ce dernier, laissant apparaître le triangle un peu plus grand ci-dessous. Une nouvelle chance pour les acheteurs de peut-être parvenir à tester de nouveau des prix autour des 30 000$ ?

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin h4

Découvrir TradingView Outils de trading pour professionnels et amateurs

Après un rebond sur ce bas de triangle, le Bitcoin se retrouve à nouveau au-dessus des 20 000$ et en quête des 21 000$, mais surtout d'un possible retour sur la partie haute du triangle pour une tentative de cassure haussière. Bien que la dynamique soit repartie à la hausse depuis plusieurs jours avec une Kijun et une Tenkan h4 redevenues supports au prix, il faudra toutefois repasser au-dessus du nuage afin de pouvoir envisager de repartir sereinement. Cela correspondrait également à un retour du prix au-dessus de la Tenkan Daily qui fait toujours office de résistance.

Si le prix repasse au-dessus des 21 500$, le BTC pourrait enfin bénéficier d'un support assez consistant pour pouvoir casser ce triangle par le haut en direction des 27 150$ environ (hauteur du triangle à son entrée reportée à son endroit de cassure). Toutefois, tant que le prix n'aura pas cassé sa trendline haute, attention au rejet puisque nous évoluons tout de même dans un pattern de continuation baissière, donnant suite à une tendance baissière très forte. Il reste donc plus de probabilités de casser à la baisse en direction des 15 700$, surtout que le nuage h4 ainsi que la Tenkan Daily font toujours office de résistance.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

Retrouvez Vincent Ganne et nos experts de l'analyse fondamentale sur le Grille Pain. Nos experts vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto.

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

L’Ether (ETH) laisse entrevoir des perspectives de retournement

De même que pour le Bitcoin, le cours de l’Ethereum (ETH) a finalement réussit à rebondir sur son support à 1 000$, permettant de casser le nuage par le haut et de regagner la Tenkan et la Kijun h4 en supports. Allons-nous casser ce triangle par le haut ?

Figure 2 : Graphique du cours de l’Ether (h4)

Avec pour seules résistances h4 le haut du triangle et la Chikou Span bloquée par les prix, la cassure haussière pourrait se faire dans les prochains jours. Cependant, tant qu'on ne clôture pas au-dessus de la trendline haute il faudra rester vigilants car le prix pourrait très bien repasser par le twist du nuage (passage de support très faible qui attire souvent le prix).

Nous attendrons donc de voir si l'ETH parvient à casser son triangle à la hausse en direction des 1 726$ (hauteur de son triangle à son entrée), ou si la chute se poursuivra finalement en direction des 779$. Nous restons toutefois dans un triangle à continuation baissière, vigilance donc.

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

En conclusion

Le Bitcoin et l'Ethereum poursuivent leur évolution à l'intérieur de triangles en h4. Il faudra attendre leur cassure pour se positionner dans le sens de la cassure mais attention, car ce type de pattern est bien souvent annonciateur d'une cassure baissière.

👉 Suivez notre rubrique dédiée aux analyses techniques

Sources graphiques : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.