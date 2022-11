Bitcoin (BTC) : Afin d’éviter l’effondrement, la décollecte sur les exchanges doit se stabiliser urgemment

Le marché des cryptomonnaies est seul face à lui-même depuis l’affaire FTX qui a déclenché une puissante crise de confiance vis-à-vis de l’investissement dans le secteur, mais surtout vis-à-vis des acteurs primaires que sont les exchanges centralisés. Sur le plan de l’analyse technique, le cours du Bitcoin (BTC) reste sous pression baissière tant qu'il se maintient sous les plus bas de juin dernier.

L’enjeu immédiat de la décollecte des plateformes centralisées

Depuis la faillite de FTX, la communication des acteurs crypto majeurs bat son plein pour essayer de rassurer les investisseurs quant à leur solvabilité. La plupart des exchanges donnent des détails sur le montant de leurs fonds propres, en annonçant le total des assets qu’ils détiennent et en le retraitant de la valeur de leur propre token pour se différencier de la structure en capital qu’était celle de FTX.

Le hack de FTX est venu ajouter un niveau de crainte supplémentaire aux investisseurs qui continuent jour après jour de retirer leurs fonds des plateformes de cryptomonnaies centralisées.

Pour résumer, le marché crypto se retrouve désormais face à lui-même, la période du fort impact des corrélations entre classes d’actifs est provisoirement suspendue, le temps de restaurer le minimum légal de confiance pour stopper l’hémorragie des retraits.

Le début de la désinflation aux États-Unis, la baisse du dollar américain sur le Forex, le recul des taux d’intérêt du marché et la reprise haussière des actions n’ont eu aucun effet positif sur le BTC, mais en auraient un maximum dans le monde d’avant la faillite de FTX.

Pour l’analyse du marché crypto, le travail en est donc simplifié avec un retour sur les indicateurs propres aux cryptos, en premier lieu desquels le nouvel indicateur décisif : l’évolution de la courbe du capital déposé sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies et actuellement c’est la chute libre.

Sur le plan fondamental, le travail d’audit et de transparence des exchanges porte sur le moyen terme, mais la dynamique de la décollecte porte sur le très court terme, l’immédiat. Afin d’éviter un effondrement du cours du Bitcoin (BTC) sous les 10 000 $ ce mois de novembre, le mouvement de décollecte doit s’interrompre de manière urgente.

Graphique qui juxtapose le cours du bitcoin (en jaune) et le montant des dépôts (en vert) sur les exchanges crypto centralisés

Sur le plan technique, le cours du bitcoin reste baissier sous les anciens plus bas de juin dernier

Dans mon analyse publiée jeudi dernier dans les colonnes de Cryptoast, je suis revenu sur la zone d'intérêt de long terme sur le plan graphique qui est actuellement travaillée par le cours du Bitcoin.

Si l'on prend le marché crypto dans sa globalité en utilisant la capitalisation boursière totale crypto, le marché évolue même déjà sur un plus bas historique relatif en se situant plus de 15 % sous sa moyenne mobile à 200 semaines, ce qu'il n'a jamais fait de toute sa (jeune) histoire. Quant au cours du bitcoin, il perd désormais 71 % sur 12 mois glissants, sachant qu’historiquement il n'a jamais perdu plus de 73 % sur cette même période.

Alors, dans un climat de confiance « normale » vis-à-vis des cryptos et des plateformes, j'aurais sans hésiter argumenté pour une phase d'accumulation haussière de long terme. Mais le marché vit actuellement une crise de confiance « grand public » quant à la sécurité des actifs investis en cryptos, alors je prends du recul avec le seul prisme chartiste.

Pour rester factuel, le cours du Bitcoin reste donc en tendance baissière tant qu'il se maintient sous ses plus bas de juin dernier.

Graphique qui expose les bougies japonaises intraday du cours du bitcoin

