Bitcoin (BTC) à 66 600 $, ETH à 3 600 $... Que s'est-il passé cette nuit ?

Une chute nette, après de nouveaux sommets. Le Bitcoin (BTC) a nettement chuté au cours de la nuit, pour aller toucher les 66 600 dollars, et entraînant avec lui le reste du marché des cryptomonnaies. Que s'est-il passé ?

Le Bitcoin et les altcoins chutent nettement cette nuit

Le cours du Bitcoin avait dépassé les 73 700 dollars dans la journée d’hier, un nouveau record absolu. Mais cela n’a pas duré, et la cryptomonnaie a chuté au cours de la nuit. Elle est venue toucher les 66 600 dollars :

Le cours du Bitcoin chute nettement au cours de la nuit

En moins de 3h, le cours du BTC a perdu 7,8 %. La cryptomonnaie s’est cependant légèrement reprise ce matin : elle s’échange à l’heure de l’écriture de ces lignes contre 68 300 dollars.

La chute de la plus grande cryptomonnaie a entraîné les autres actifs crypto. Sur les dernières 24h, l’ETH d’Ethereum affiche -6 %, et le BNB perd 5,4 %. Quant au Dogecoin (DOGE), qui avait connu une percée cette semaine suite aux déclarations d’Elon Musk, il perd 10,5 %.

Au total, la capitalisation des cryptomonnaies aura perdu 6 % sur la même période. Rien que pour le Bitcoin, les liquidations s’élèvent à 660 millions de dollars depuis hier.

Comment expliquer cette chute soudaine ?

Le marché des cryptomonnaies est en ébullition depuis plusieurs semaines. Certains notaient la percée rapide du Bitcoin – trop rapide peut-être ? La correction qui vient de survenir semble donc être basée sur un retour vers une atmosphère plus calme.

Par ailleurs, on note plusieurs nouvelles plus « bearish », qui pourraient avoir contribué à cette chute. Du côté des ETF, la prochaine étape des ETF Ethereum semble moins certaine que prévu. Du côté macro, les chiffres de l’inflation aux États-Unis sont sortis cette semaine, et ils sont plus élevés que prévu.

Tout cela a donc pu se combiner pour contribuer à refroidir un marché en surchauffe jusque là. Pour le Bitcoin, il s’agit donc de retrouver le seuil hautement symbolique des 70 000 dollars, afin de poursuivre le bull run entamé ces derniers mois.

