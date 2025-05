Le Bitcoin atteindra-t-il les 120 000 dollars ? Analyse du BTC au 26 mai 2025

Donald Trump agite de nouveau les marchés en s’attaquant cette fois aux droits de douane visant l’Europe. Le Bitcoin accuse un léger repli, mais reste solidement ancré à proximité de ses sommets historiques.

Le Bitcoin continue d’évoluer sur une trajectoire ascendante

Lundi 26 mai 2025, à 10h37, au moment où nous rédigeons ces lignes, le Bitcoin se négocie autour de 109 700 dollars, un niveau très proche de son sommet historique atteint il y a seulement quelques jours.

Cette nouvelle semaine débute avec la fermeture de la Bourse américaine en raison du Memorial Day, tandis que le CME reste ouvert, permettant la poursuite des cotations des principaux produits dérivés.

Le marché entame la semaine avec optimisme, après un vendredi marqué par les inquiétudes liées à la dette américaine et, surtout, par les déclarations de Donald Trump concernant les tarifs douaniers vis-à-vis de l’Union européenne.

De son côté, le Bitcoin demeure solide, aussi bien au sein de l’écosystème crypto, où sa dominance atteint 64 %, que sur les marchés financiers traditionnels, grâce à des flux entrants toujours très positifs sur les ETF depuis la mi-avril.

Depuis que le Bitcoin a franchi le seuil des 100 000 dollars, le marché des produits dérivés connaît un regain d'activité, avec des intérêts ouverts (mesurés en BTC) en hausse d’environ 20 %.

Dans un premier temps, la majorité des positions suivaient la tendance haussière, les acheteurs accumulant les contrats. Cependant, depuis le dépassement des 110 000 dollars, ce sont désormais les vendeurs qui dominent le marché.

Il apparaît clairement que les spéculateurs estiment en majorité, à ce stade, que les probabilités d’une poursuite haussière sont inférieur à celle d'une correction.

Le Bitcoin conserve toutefois, sans surprise sa place de leader incontesté de l’écosystème crypto, occupant toujours la première position avec une capitalisation de 2 181 milliards de dollars — soit une progression de 117 milliards depuis notre dernière analyse.

Cette valorisation place le Bitcoin au 5ᵉ rang mondial des actifs les plus capitalisés, devant Amazon (2 133 milliards) et Alphabet (2 050 milliards), et juste derrière Apple (2 916 milliards).

L’or physique reste en tête du classement avec une capitalisation de 22 384 milliards de dollars.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +2,70 % +6,40 % +16,30 % ETH / Bitcoin +0,90 % +0,50 % +22,20 %

Sommes-nous déjà à la fin de la période de découverte des prix ?

Le Bitcoin a fêté mercredi 21 l'entrée en phase de découverte de prix, réalisant un nouveau sommet historique quatre mois après le précédent, qui coïncidait avec l'investiture de D. Trump à la présidence des États-Unis.

BTC poursuit ainsi la construction d'un grand mouvement haussier hebdomadaire dont la racine reste encore ancrée autour des 74 000 dollars, creux formé lors des annonces de politique commerciale américaine début avril.

Cette hausse s'est développée sans repli hebdomadaire majeur, dans un contexte de déni jusqu'aux 100 000 dollars, suivi d'espoir à partir de ce niveau psychologique.

La question qui se pose désormais, après avoir réintégré le range de début 2025 entre 90 000 et 110 000 dollars et franchi la borne haute, porte sur la capacité de l'actif à franchir durablement.

À l'image des marchés dérivés qui doutent de cette hypothèse, les stratégies de range classique invitent à penser que la borne haute du range offre de meilleures probabilités d’agir en tant que résistance, en renvoyant les prix à la baisse.

C'est un scénario qui a en effet de bonnes chances de succès, en particulier dans un contexte où aucun support n'a été confirmé ces dernières semaines.

Le support le plus immédiat à moyen terme est l'éternel niveau psychologique des 100 000 dollars, équilibrium du range qui en assure la polarité. Tout travail au-dessus de cette zone est bénéfique pour une poursuite haussière au-delà des 110 000 dollars.

Pour cette semaine, la polarité est fixée à 107 000 dollars, niveau court terme qui préserve l'actif d'un retour sur les plus bas de la semaine passée (102 000 dollars) et qui permet de conserver la bonne dynamique haussière à court terme.

Cependant, avec de nombreux investisseurs encore sur la touche, une continuation immédiate n'est pas à exclure, en particulier si Bitcoin confirme en s'installant au-dessus des 110 000 dollars.

Nous pourrions ainsi entrer dans une phase d'optimisme, voire de conviction, qui pourrait porter l'actif aux portes des 120 000 dollars.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ?



En résumé, le Bitcoin inscrit un nouveau sommet historique au-delà des 110 000 dollars. Deux scénarios principaux sont à surveiller pour la semaine à venir : une réintégration du range avec une revisite de ses niveaux clés, ou bien la poursuite de la dynamique haussière.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir 100 000 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

