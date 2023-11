Grâce au Bitcoin à 35 000 $, MicroStrategy est maintenant en bénéfice de 900 millions de dollars

Mercredi, MicroStrategy a présenté ses résultats pour le 3e trimestre 2023 et a profité de l’occasion pour faire le point sur ses réserves de Bitcoin (BTC).

Au total, ce sont donc 6 067 BTC qui ont été acquis pour la période de juin à septembre 2023, pour un prix d’achat moyen de 27 531 dollars l’unité et un total de 167 millions de dollars.

En marge de ces résultats, Michael Saylor a également annoncé une acquisition complémentaire de 155 nouveaux bitcoins durant le mois d’octobre, portant les avoirs de l’entreprise à 158 400 unités :

In October, @MicroStrategy acquired an additional 155 BTC for $5.3 million and now holds 158,400 BTC. Please join us at 5pm ET as we discuss our Q3 2023 financial results and answer questions about the outlook for #BusinessIntelligence and #Bitcoin. $MSTR https://t.co/w7eRUcGobi

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 1, 2023