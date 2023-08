Le Bitcoin à 148 000 dollars après le halving ? C'est le pari de Pantera Capital

Un peu de positif, à un moment où le Bitcoin a perdu son relativement court élan pour aller chercher le support des 25 000 dollars : Pantera Capital, le plus grand hedge fund spécialisé dans les cryptomonnaies au monde, prévoit un BTC à 148 000 dollars après le halving, prévu au mois d'avril 2024.

Le halving est, historiquement, un événement qui s'est toujours suivi d'une hausse du prix du Bitcoin. Ce dernier se produit tous les 210 000 blocs, et vise à réduire par 2 la récompense en BTC distribuée lors du minage de chaque bloc, comme l'expliquait Satoshi Nakamoto dans son fameux whitepaper :

Évolution du prix du Bitcoin en conséquence des précédents halvings, avec prédiction pour avril 2024

Ainsi, dans sa dernière « Blockchain Letter » (où la société explore les sujets clés du moment) datée du 22 août, Pantera Capital affirme que le prochain halving du Bitcoin ne fera pas exception à la règle, tant que les composantes essentielles à la hausse du prix ne bougent pas.

Le halving du Bitcoin réduisant la récompense en Bitcoin - la récompense passera de 6,25 à 3,125 BTC par bloc au prochain halving -, de moins en moins de BTC sont mis sur le marché, ce qui a pour effet de réduire mécaniquement l'offre, là où la demande ne cesse théoriquement d'évoluer.

Conséquences des halvings Bitcoin sur l'offre

Par ailleurs, l'histoire semble se répéter du côté des premiers indices indiquant une prochaine hausse, selon Pantera Capital :

« Historiquement, le Bitcoin a atteint son niveau le plus bas 477 jours avant le halving, a grimpé avant le halving, puis a explosé à la hausse par la suite. Les reprises qui ont suivi la division par deux ont duré en moyenne 480 jours, depuis le halving jusqu'au sommet du cycle haussier suivant. Si l'histoire devait se répéter, le prix du Bitcoin aurait dû atteindre son niveau le plus bas le 30 décembre 2022. Le niveau le plus bas a été atteint le 9 novembre 2022, au milieu du fiasco de FTX, soit un mois plus tôt que prévu. »