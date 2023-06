Binance quitte Chypre pour se concentrer sur la France, l'Italie et l'Espagne

Les tensions réglementaires entourant Binance poussent la plateforme à revoir ses appuis. L’entreprise se retire en effet de Chypre, pour privilégier d’autres territoires européens, dont la France. Qu’est-ce qui s’annonce pour la plus grosse plateforme d’échange mondiale ?

Binance se retire de Chypre pour se concentrer sur d’autres territoires

Ce retrait n’a pas été annoncé par Binance, mais il est visible sur le site de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Chypre. On y voit que l’entreprise a déposé une demande pour ne plus être enregistrée sur ce territoire. Interrogée par nos confrères de Decrypt, Binance a confirmé vouloir se concentrer sur d’autres territoires plus matures :

« Nous souhaitons nous concentrer sur un nombre réduit d’entités régulées en Union européenne, en particulier nos plus gros marchés enregistrés, où nous disposons déjà d’une assise plus mature, y compris en France, en Italie et en Espagne. »

Ce n’est pas la première fois que Binance quitte un territoire. En début de mois, la plateforme annonçait son retrait du Canada, en raison des nouvelles règles entourant les stablecoins. Il semble donc que l’entreprise souhaite moins s’éparpiller.

Une nouvelle stratégie pour Binance ?

C’est loin d’être anodin : jusque là, la politique de Binance consistait à se réguler dans tous les pays où elle propose ses services, dont ceux de l’Union européenne. Il s’agit donc d’un changement de stratégie notable, qui intervient alors que la plateforme se retrouve sous le feu des régulations américaines.

Par ailleurs, cela permet à Binance de préparer l’arrivée de MiCA. La législation européenne va encadrer les plateformes d’échange de manière particulièrement stricte. En réduisant le nombre de ses localisations, Binance s’assure donc aussi de simplifier ses démarches et de se conformer aux futures lois :

« Nous travaillons dur pour être entièrement en conformité avec MiCA lorsqu’elle sera implémentée dans les 18 prochains mois. »

La plateforme d’échange – ainsi que plusieurs de ses concurrents – semble miser davantage sur l’Europe, à mesure que les États-Unis sont devenus hostiles. De nouveaux territoires émergent donc et prennent une place plus marquée, à l’instar de Hong Kong par exemple. La bataille de la SEC aura donc déclenché un profond changement dans l’écosystème.

Source : SEC de Chypre, Decrypt

