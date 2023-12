Binance pas sortie d'affaire : la SEC affirme que les déboires de l'exchange la confortent dans sa plainte

Bien que le marché crypto ait montré sa résilience après le départ de Changpeng Zhao, Binance est confronté à une Securities and Exchange Commission (SEC) déterminée qui considère l'accord avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) comme un renforcement de son propre dossier. La SEC poursuit Binance pour des allégations de fraude liées à des valeurs mobilières et pour avoir trompé les investisseurs et les régulateurs.