Binance Launchpool : Hashflow et son token HFT disponibles au farming – Comment y participer ?

Binance introduit un nouveau projet sur le Binance Launchpool : Hashflow. Cette plateforme permet notamment d'échanger des tokens sur différentes blockchains sans avoir besoin de recourir à un bridge. Comment participer à cette opération pour recevoir des tokens HFT ?

Hashflow débarque sur Binance Launchpool

Pour la 31e fois, la plateforme Binance introduit un nouveau projet par l'intermédiaire de Binance Launchpool : Hashflow (HFT). Avec Binance Launchpool, les utilisateurs de l'exchange doivent simplement staker du BNB et/ou du BUSD afin de recevoir des tokens du projet mis en avant, à savoir du HFT dans ce cas.

Les utilisateurs de Binance pourront staker leurs tokens BNB et BUSD dans des pools séparées afin de récolter des tokens HFT sur une période de 30 jours. Les pools seront ouvertes dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre à 01h00 heure de Paris.

Ensuite, le 7 novembre à 14h00 heure de Paris, Binance listera le token HFT et ouvrira le trading avec les paires suivantes :

HFT/BTC ;

HFT/BUSD ;

HFT/USDT.

Au total, lors de cette opération, 15 millions de tokens HFT seront distribués aux utilisateurs de Binance qui auront stakés des BNB et des BUSD. Les stakers de BNB se partageront 12 millions de tokens, tandis que les 3 millions restants seront distribués aux stakers de BUSD.

Comment participer à cet événement ?

Cette opération est ouverte à tous les utilisateurs de Binance. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de vous rendre dans l'onglet « Earn », de cliquer sur « Launchpad » puis de sélectionner « Hashflow » dans la catégorie « Launchpool ». Notez qu'il sera possible de déposer vos BNB et vos BUSD dans les pools seulement une fois que l'événement aura débuté.

Ensuite, des captures de votre solde et des soldes totaux des pools seront prises toutes les heures pour calculer les récompenses en tokens HFT à distribuer. Vous pourrez ensuite récupérer vos tokens HFT directement sur votre portefeuille spot.

Bien évidemment, vous recevez un montant de tokens HFT au prorata de votre contribution à la pool. Ceux qui stakeront le plus de tokens recevront davantage de tokens HFT.

Qu'est-ce qu'Hashflow (HFT) ?

Hashflow est un protocole décentralisé axé sur l'interopérabilité. Cette plateforme est actuellement compatible avec les blockchains Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum et Optimism.

Hashflow puise sa force dans le fait que ses utilisateurs puissent échanger des cryptomonnaies entre plusieurs blockchains, sans passer par des bridges externes.

Autres avantages non négligeables d'Hashflow, toutes les transactions sont exemptes de commissions et tous les échanges de tokens sont exécutés à leur prix affiché (pas de slippage).

En ce qui concerne le HFT, il s'agit du token natif du protocole Hashflow et d'Hashverse, la plateforme de gouvernance gamifiée de cet écosystème. Les détenteurs de tokens HFT pourront les staker pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires sur Hashflow : participation à la gouvernance et éligibilité à des récompenses diverses notamment.

Source : Binance

