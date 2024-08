Binance et Changpeng Zhao (CZ) sont de nouveau cités en justice - Quels sont les faits reprochés ?

Vendredi dernier, un groupe d'investisseurs a déposé un recours collectif au tribunal de Seattle contre Binance et Changpeng Zhao. La plainte accuse la plateforme d'avoir facilité le blanchiment de fonds volés.

Binance et CZ font face à un recours collectif

En fin de semaine dernière, un tribunal de Seattle a réceptionné une plainte contre Binance et Changpeng Zhao (CZ), le fondateur et ex-PDG du groupe. Il s’agit d’un recours collectif d’un groupe d’investisseurs s’étant fait voler des cryptomonnaies et estimant que l’exchange a une part de responsabilité dans la manière dont les malfaiteurs ont blanchi les fonds.

Dans un premier temps, rappelons que par définition, la plupart des technologies blockchains donnent la possibilité de suivre des fonds grâce à l’historique de transactions. Pour aller au-delà de cette caractéristique technique, un acteur malintentionné peut envoyer des fonds vers une plateforme centralisée, faire un échange contre d’autres actifs puis les retirer. En faisant cela, il devient alors bien plus difficile de relier les adresses sans une coopération de la plateforme avec la justice.

C’est notamment ce point qui fait débat, Binance étant accusée d’avoir, d’une certaine manière, joué un rôle de mixeur :

Étant donné que CZ et d’autres personnes chez Binance font passer les profits avant la loi, les défendeurs, par le biais de l’exploitation de Binance.com, ont généré des sommes substantielles en offrant aux acteurs malveillants un moyen de supprimer le lien entre le registre et leurs actifs numériques afin que ces derniers ne soient plus traçables.

Si cette affaire devait aller jusqu’au procès, Bill Hughes, un avocat de Consensys, estime que l’analyse on-chain de telles transactions donneraient du fil à retordre aux spécialistes.

Une violation de la loi RICO ?

Un autre point important dans cette plainte de 77 pages est une accusation du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (loi RICO). En bref, cette loi permet à la justice de poursuivre des acteurs impliqués dans des activités criminelles organisées. Entre autres, le recours collectif s’appuie sur ce que nous avons décrit précédemment pour appuyer son argumentaire :

👀🚨👀🚨 @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance's money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr — Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024

Pour l’heure, notons qu’il s’agit uniquement d’une plainte et qu’aucun procès ne semble encore au programme. Il s’agira alors de rester attentif à la tournure des évènements, Binance et CZ ayant déjà été jugés pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire entre 2017 et 2022.

Pour sa part, le BNB s’échange à 561 dollars, en baisse de 1,55 % sur 24 heures.

Source : Recours collectif

