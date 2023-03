Binance Launchpool : comment participer pour gagner des RDNT de Radiant Capital ?

Binance a dévoilé le Launchpool de Radiant Capital, qui permet de gagner des tokens RDNT pendant 40 jours. Nous revenons en détail sur ce qu’il faut savoir pour participer à cette opération.

Binance lance le Launchpool de Radiant Capital (RDNT)

Binance a dévoilé hier un nouveau Launchpool : celui de Radiant Capital (RDNT). Ce 32e projet mis en avant sur le Launchpool permettra de déposer du sablecoin TUSD et des tokens BNB pour gagner des RDNT pendant 40 jours.

L’avantage de ce processus est que les cryptomonnaies allouées au Launchpool ne sont pas verrouillées, ce qui permet aux investisseurs de sortir quand ils le souhaitent. Au total, 15 millions de RDNT seront redistribués à la communauté de cette manière, soit 1,5 % de la quantité totale de tokens.

Comment participer à ce Launchpool ?

Pour participer au Binance Launchpool de Radiant Capital, il faut posséder des BNB ou du TUSD. Il s’agit donc de déjà posséder ce stablecoin, ou de lui faire confiance le temps de l’opération. Par extension, c’est aussi valable pour le BNB : si vous n’en possédez pas dans votre portefeuille, gardez en tête que ce ne sera peut-être pas rentable pour vous d’en acheter exprès pour l’occasion.

Si vous souhaitez participer, rendez-vous dans le menu Revenus passifs → Launchpad, et vous aurez jusqu’au 9 mai prochain pour gagner des RDNT :

Pools de farming du Binance Launchpool de Radiant

Ici Binance parle de « staking », mais il est important de préciser qu’il ne s’agit pas de cela au sens propre du terme, car l’opération n’a rien à voir avec la sécurisation d’une blockchain. Néanmoins, placer des TUSD dans la pool de liquidités rapporte l’équivalent de 7,43 % par an contre 2,22 % pour le BNB.

Les récompenses sont distribuées tout au long de la journée à intervalles réguliers. Pour la pool TUSD, 75 000 RDNT sont partagés chaque jour entre les investisseurs contre 300 000 du côté du BNB, la valeur en pourcentage des rendements dépend donc du nombre de participants, mais aussi du prix des actifs concernés.

À l’inverse d’un Launchpad, le RDNT est d’ores et déjà disponible au trading sur Binance, cela signifie que l’investisseur qui ne souhaite pas conserver le token peut choisir de le vendre au fur et à mesure. Toutefois, si le montant est d’une valeur trop faible en dollars, il est possible qu’il ne soit pas possible de le trader. Dans ce cas-là, l’option « Convertir les petits soldes en BNB » peut être une solution depuis le menu du portefeuille Spot.

👉 Retrouvez notre tutoriel complet sur la plateforme Binance

Qu’est-ce que le projet Radiant Capital ?

Radiant Capital est un marché de dette décentralisé fonctionnant d’une manière similaire au protocole Aave. Il est ainsi possible d’emprunter des cryptomonnaies en déposant du collatéral.

Actuellement, le protocole opère sur Arbitrum (ARB) et la BNB Smart Chain, et il est construit sur la technologie de Layer Zero. Il est intéressant de savoir que ce projet ne dispose pas encore de tokens et qu’il est possible que les personnes qui utilisent des applications basées sur la technologie de Layer Zero se rendent éligibles à un airdrop dans le futur.

Si le conditionnel est important, Radiant Capital a néanmoins été présenté par les experts de notre groupe privé Cryptoast Research la semaine dernière, pour tenter de se rendre éligible à un potentiel airdrop de Layer Zero :

Source : Binance

