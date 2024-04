Binance lance Megadrop : un nouveau terrain de jeu pour les airdrops

Binance dévoile Megadrop, une nouvelle plateforme innovante permettant d'accéder en avant première à des projets Web3 prometteurs via un système d’airdrop. Grâce à Megadrop, les utilisateurs peuvent gagner des tokens avant qu’ils soient listés sur Binance.

Megadrop : plus qu'un simple launchpad, une expérience crypto interactive

Binance vient d'annoncer Megadrop, une nouvelle plateforme offrant une nouvelle expérience d'airdrops avec des lancements de tokens pour ses utilisateurs. Megadrop intègre 2 produits phares de Binance : le « Simple Earn » et le « Binance Wallet Web3 ».

Objectif ? Proposer un engagement plus important et plus ludique pour les utilisateurs au sein du Web3 et dans l'univers de la blockchain en général.

Pour son lancement, Megadrop met en avant BounceBit (BB), une blockchain de « restaking » Bitcoin.

Sur un total maximum de 2,1 milliards de tokens BounceBit (BB), Megadrop distribuera 168 millions de BB en récompense, soit 8 % de l'offre. Ces tokens viendront gonfler la circulation initiale de 409,5 millions de BB, représentant ainsi 19,5 % du total.

Contrairement au launchpool de Binance, Megadrop ne se limite pas au staking de Binance Coin (BNB). La plateforme encourage la participation et la réalisation de différentes « quêtes Web3 ». En accomplissant certaines tâches directement depuis leur Binance Wallet Web3, les utilisateurs pourront obtenir un accès anticipé aux récompenses de certains projets Web3 avant leur listing officiel sur Binance.

Cette initiative combine habilement contenu éducatif et potentielles récompenses, définissant un nouveau standard d'interaction pour les utilisateurs du Web3. Les modalités de distribution pour les prochains Megadrops et les quêtes à venir seront dévoilées prochainement.

Binance, leader de l'innovation dans le secteur des cryptomonnaies

Le lancement de Megadrop souligne la volonté de Binance d'innover et de conforter son statut de leader dans le secteur de la blockchain. La plateforme semble ne pas se reposer sur ses acquis et semble s’aligner sur les tendances du moment, l’airdrop season ayant débuté il y a maintenant plusieurs mois.



Parallèlement au lancement de Megadrop, Binance négocie activement son retour sur le marché indien après avoir rencontré des obstacles réglementaires plus tôt cette année. Le géant de la crypto s'engage à résoudre certains problèmes de conformité, notamment une amende de 2 millions de dollars et l'intégration d'une taxe à la source de 1 %.

Source : Binance

