Binance déliste 7 paires de trading et ajoute 4 tokens à sa liste de surveillance

Cette fin de semaine, Binance a annoncé la fin de 7 paires de trading, dont l'une concerne le FLOW, qui a également été ajouté à la liste de surveillance. Regardons de plus près les détails de ces mesures.

le 3 janvier 2026 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Binance déliste 7 paires de trading et ajoute 4 tokens à sa liste de surveillance

Binance annonce différentes mesures pour plusieurs tokens

À intervalles réguliers, Binance retire différents tokens de sa plateforme en fonction de diverses évolutions dans les conditions de marchés.

Dans cette continuité, la plateforme de cryptomonnaies a mis fin à 9 paires de trading ce matin, sans pour autant suspendre la prise en charge des tokens sous-jacents pour le moment. En l’occurrence, les paires suivantes sont concernées par la mesure :

  • AI/BNB ;
  • ETC/BNB ;
  • FLOW/BTC ;
  • LPT/BNB ;
  • SFP/BTC ;
  • VET/BNB ;
  • WCT/FDUSD ;
  • WFI/BRL ;
  • WLFI/BRL.

💡Pour aller plus loin — Quel est notre avis sur la plateforme de cryptomonnaies Binance ?

Parmi ces paires, nous constatons la présence d’une paire incluant le token FLOW, qui a fait parler de lui le week-end dernier, après un hack de 3,9 millions de dollars sur sa blockchain éponyme. Le hack touchait à la sécurité du réseau et son équipe fondatrice a fait le choix controversé d’un rollback. Toute cette affaire a ainsi déclenché une chute de 40 % sur le token, qui s’échange d’ailleurs à ce jour en pertes de 99,8 % depuis son plus haut historique (ATH) à 42,4 dollars le 5 avril 2021.

Dans ce contexte, le FLOW fait également partie des tokens ajoutés à la liste de surveillance (Monitoring Tag) de Binance vendredi. Les tokens suivants sont concernés :

  • Acala Token (ACA) ;
  • DAR Open Network (D) ;
  • Streamr (DATA) ;
  • Flow (FLOW).

Dans un article de blog, Binance explique les conditions pouvant justifier l’ajout d’un actif à cette liste :

blockquote icon

Les tokens portant le Monitoring Tag présentent une volatilité et des risques nettement supérieurs à ceux des autres tokens cotés. Ces tokens font l'objet d'un suivi rigoureux et d'examens réguliers. Veuillez noter que les tokens portant ce label risquent de ne plus répondre à nos critères de cotation et d'être retirés de la plateforme. 

Pour leur part, ces 4 tokens se sont totalement effondrés depuis leur dernier ATH et il ne serait ainsi pas surprenant de les voir totalement délistés de Binance à l’avenir.

Source : Binance

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2276 articles

Tous ses articles

