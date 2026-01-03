Binance déliste 7 paires de trading et ajoute 4 tokens à sa liste de surveillance

Cette fin de semaine, Binance a annoncé la fin de 7 paires de trading, dont l'une concerne le FLOW, qui a également été ajouté à la liste de surveillance. Regardons de plus près les détails de ces mesures.

Binance annonce différentes mesures pour plusieurs tokens

À intervalles réguliers, Binance retire différents tokens de sa plateforme en fonction de diverses évolutions dans les conditions de marchés.

Dans cette continuité, la plateforme de cryptomonnaies a mis fin à 9 paires de trading ce matin, sans pour autant suspendre la prise en charge des tokens sous-jacents pour le moment. En l’occurrence, les paires suivantes sont concernées par la mesure :

AI/BNB ;

ETC/BNB ;

FLOW/BTC ;

LPT/BNB ;

SFP/BTC ;

VET/BNB ;

WCT/FDUSD ;

WFI/BRL ;

WLFI/BRL.

Parmi ces paires, nous constatons la présence d’une paire incluant le token FLOW, qui a fait parler de lui le week-end dernier, après un hack de 3,9 millions de dollars sur sa blockchain éponyme. Le hack touchait à la sécurité du réseau et son équipe fondatrice a fait le choix controversé d’un rollback. Toute cette affaire a ainsi déclenché une chute de 40 % sur le token, qui s’échange d’ailleurs à ce jour en pertes de 99,8 % depuis son plus haut historique (ATH) à 42,4 dollars le 5 avril 2021.

Dans ce contexte, le FLOW fait également partie des tokens ajoutés à la liste de surveillance (Monitoring Tag) de Binance vendredi. Les tokens suivants sont concernés :

Acala Token (ACA) ;

DAR Open Network (D) ;

Streamr (DATA) ;

Flow (FLOW).

Dans un article de blog, Binance explique les conditions pouvant justifier l’ajout d’un actif à cette liste :

Les tokens portant le Monitoring Tag présentent une volatilité et des risques nettement supérieurs à ceux des autres tokens cotés. Ces tokens font l'objet d'un suivi rigoureux et d'examens réguliers. Veuillez noter que les tokens portant ce label risquent de ne plus répondre à nos critères de cotation et d'être retirés de la plateforme.

Pour leur part, ces 4 tokens se sont totalement effondrés depuis leur dernier ATH et il ne serait ainsi pas surprenant de les voir totalement délistés de Binance à l’avenir.

Source : Binance

