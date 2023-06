Binance contrainte de quitter l'Autriche suite à une décision réglementaire

Depuis deux semaines, Binance se désengage d'un grand nombre de pays européens. Après la Belgique et le Royaume-Uni, l'entreprise quitte le territoire autrichien. En cause, l'exchange de cryptomonnaies n'a pas obtenu l'enregistrement nécessaire pour opérer légalement sur le territoire. On fait le point sur sa situation en Autriche et en Europe.

