C'est une information qui nous vient de nos confrères de The Block, un média américain réputé pour le sérieux et la qualité de ses informations. Des représentants de Binance, la première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, ont expliqué vouloir continuer à proposer le trading de « privacy coins » en France.

Pour rappel, il y a un petit peu moins d'un mois, Binance avait indiqué devoir arrêter de supporter les cryptomonnaies à l'anonymat renforcé (CAE). Derrière cette définition, la plateforme d'échange fait référence aux cryptomonnaies dont les transactions sont difficiles à tracer. Parmi cette liste de 12 actifs, partagée le 30 mai dernier, nous retrouvions notamment le Monero ou le Zcash.

Initialement, il était prévu que cette suspension prenne effet à compter du 26 juin 2023. Néanmoins, Binance a indiqué avoir modifié la définition des CAE et donc la manière de classifier ces « privacy coins ». Ainsi, certaines cryptomonnaies pourraient être retirées de la liste initiale. Voici l'explication d'un porte-parole de Binance auprès de The Block :

À l'heure de l'écriture de ces lignes, nous ne savons pas encore quelles sont les cryptomonnaies concernées.

Selon toutes vraisemblances, cette décision est le résultat de nombreuses discussions avec la communauté et les acteurs de l'écosystème. En témoigne ce tweet, publié le 23 juin par Secret Network, une blockchain proposant des services d'anonymats programmables :

You spoke, and Binance listened!@binance will not be delisting $SCRT, along with six other privacy-focused cryptocurrencies, in European countries. Read the full story below!

Read: https://t.co/woAkM139yk pic.twitter.com/U3CouL4vFH

— 𝕊ecret Network 🤫⚡️ (@SecretNetwork) June 23, 2023