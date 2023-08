Binance Connect ferme ses portes aujourd’hui – Que s’est-il passé ?

Les déboires réglementaires de Binance ont semble-t-il eu raison de son service Binance Connect. Pourquoi est-ce une perte notable pour la plateforme d’échange et qu’est-ce que cela révèle sur l’environnement réglementaire actuel ?

Le service fiat-crypto Binance Connect ferme ses portes

« Des marchés changeants. » C’est ainsi que Binance justifie la fermeture de son service Binance Connect. Anciennement Bitfinity, il avait été lancé il y a seulement deux ans. Il permettait de fournir des services de paiement crypto-fiat, autrement dit de créer des ponts entre la finance plus traditionnelle et les cryptomonnaies. Plusieurs services externes à Binance en faisaient usage. Une cinquantaine de cryptomonnaies étaient prises en compte, ainsi que les cartes Visa et Mastercard.

Mais cela n’est plus le cas. Plusieurs services externes ont confirmé qu’ils ne pourraient plus se baser sur Binance Connect pour faciliter l’accès aux cryptos, dont la plateforme Biswap :

Dear Biswappers, The Biswap team keeps abreast of the latest DeFi news and aims to inform you right away. After a thorough consideration, @binance has made a difficult decision to disable @Binance_Connect on 15 August due to its provider closing the supporting card payments… pic.twitter.com/HcooyLn4sg — Biswap (@Biswap_Dex) August 15, 2023

Le communiqué de Binance est comme souvent très laconique, ne mentionnant pas les raisons de ce retrait soudain :

« Chez Binance, nous passons régulièrement en revue nos produits et nos services pour nous assurer que nos ressources continuent d’être allouées à des efforts compatibles avec notre stratégie à long terme. […] Nous nous adaptons à des besoins utilisateur et des marchés en constante évolution. »

Les déboires réglementaires de Binance

Ce que Binance évoque de cette manière, ce sont les déboires réglementaires auxquels elle a dû faire face ces derniers temps. Dès son lancement Binance Connect avait en effet été épinglé par l’autorité de surveillance des marchés financiers britannique, la Financial Conduct Authority (FCA). Celle-ci avait haussé les sourcils en voyant le prêt de 36 millions de dollars accordé par l’entreprise à un autre acteur de l’écosystème, Eqonex.

Les services liés aux monnaies fiat sont plus surveillés et plus contrôlés chez les entreprises crypto. Binance Australie avait déjà dû suspendre ses services fiat en mai dernier, citant des problèmes avec le fournisseur local Zepto. Du côté des États-Unis, les dépôts et retraits en fiat avaient été temporairement suspendus sur Binance US, suite aux attaques de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme financier américain. En Europe, Binance a par ailleurs perdu en juin son partenaire qui prenait en charge les virements SEPA en euro.

Binance n’est donc plus en odeur de sainteté auprès des régulateurs, et les fournisseurs de services fiat-crypto semblent se montrer plus frileux avec l’entreprise. Mais il en faudra plus que cela pour menacer réellement l’hégémonie du géant des cryptomonnaies. En juin, ce dernier représentait encore 42% du trading spot de cryptomonnaies. Cela montre cependant que l’environnement réglementaire s’est fortement durci pour l’exchange.

