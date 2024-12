Binance Coin, un objectif à 1 200 dollars ? Analyse technique du BNB du 4 décembre 2024

En juin dernier, le BNB avait réalisé un nouveau sommet historique. Il n'était toutefois pas parvenu à concrétiser la sortie de son range pluriannuel, invalidant l'objectif que nous avions proposé. Cette nouvelle tentative sera-t-elle couronnée de succès ?

BNB, nouvelle tentative pour un rallye haussier !

Nous sommes le mercredi 4 décembre 2024 et le cours du BNB se situe autour des 780 dollars.

Notre dernière analyse sur le Binance Coin remonte au 6 juin dernier. Le prix du BNB venait alors de casser son sommet historique, laissant entrevoir un potentiel rallye haussier. La clôture hebdomadaire n'avait malheureusement pas validé le mouvement, renvoyant le BNB dans son range jusqu'à revisiter le milieu de ce dernier avec une mèche d'excès le 5 août proche des 400 dollars.

Depuis 2 jours, le BNB montre à nouveau des signaux intéressants puisqu'il réalise un nouveau sommet historique et évolue désormais en découverte de prix.

Malgré les difficultés rencontrées par la plateforme et son ancien PDG vis-à-vis des autorités américaines, Binance reste le leader incontesté des plateformes d'échange centralisées spécialisées dans les crypto-actifs.

La phase de cycle actuelle est propice à un développement positif des leaders de l'écosystème crypto. Le BNB pourrait ainsi profiter de nouvelles entrées de capitaux pour réaliser les objectifs haussiers induits par plusieurs années de range.

Désormais en 5ᵉ position au classement des cryptomonnaies, avec 114,11 milliards de dollars de capitalisation boursière, le BNB est un incontournable de l'écosystème. Alors, où en sommes-nous techniquement sur cet actif ?

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois BNB / USDT +0,20 % +19,60 % +19,10 % BNB / Bitcoin +1,00 % +14,40 % +7,90 % BNB / Ethereum -0,20 % +16,30 % -3,40 %

Objectif de la semaine : clôturer au-dessus des 720 dollars !

La configuration actuelle est très proche de celle que nous avions observée au mois de juin, puisque le BNB parvient à franchir la borne haute du range pluriannuel. La différence notable réside au niveau des volumes qui sont bien plus importants cette fois et qui permettent de concrétiser une sortie bien plus impulsive.

Il faudra néanmoins valider la cassure en clôturant la semaine au-dessus des 720 dollars. Ce mouvement permettrait d'enregistrer la plus haute clôture jamais réalisée sur le BNB en ajoutant un dépassement du précédent sommet historique.

Si ce scénario venait à se développer, l'objectif de prix pour le BNB peut se calculer par le report de la hauteur du range sur la zone de sortie. Cette mesure détermine une cible aux alentours des 1200 dollars. C'est un objectif qui semble à la portée du BNB, qui pourrait alors capitaliser environ 180 milliards de dollars.

Si au contraire le Binance Coin devait à nouveau échouer et réintégrer son range sous les 700 dollars, il pourrait se heurter à un nouveau retracement en direction des 400 dollars. Ce n'est toutefois pas le scénario à privilégier au stade de développement actuel.

En effet, l'accélération en cours revêt une forme très impulsive et s'il n'est pas exclu de voir le BNB échouer dans la concrétisation d'un rallye haussier, il est à ce stade difficile d'envisager un repli sous les 620 dollars. Ce niveau est néanmoins à prendre en compte si vous cherchez une invalidation pour le mouvement impulsif qui vient de s'initier.

Graphique du cours du BNB en hebdomadaire

En résumé, le BNB semble prêt à engager un rallye haussier en direction du niveau psychologique des 1 000 dollars. La cible de sortie de range propose même un excès au-delà de cette zone pour porter la capitalisation totale proche des 180 milliards.

Alors, pensez-vous que le BNB puisse atteindre prochainement les 1 200 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

