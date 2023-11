4 milliards de dollars : la somme dont devra s'acquitter Binance pour mettre fin à ses poursuites aux États-Unis

Le ministère de la Justice américain réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance pour mettre fin à l'enquête sur l'exchange de Changpeng Zhao. Les négociations incluent la possibilité d'une inculpation personnelle de CZ, ce qui permettrait ainsi de lever les accusations de blanchiment d'argent et de violations de sanctions pesant sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Le DOJ réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance

Bientôt la fin des problèmes aux États-Unis pour Binance ? Si oui, cela aura un prix, et pas des moindres : Bloomberg nous apprend que le ministère de la justice américain demande plus de 4 milliards de dollars à l'exchange crypto de Changpeng Zhao pour mettre fin à l'enquête qui plane au-dessus de lui depuis plusieurs années.

Selon le journal, ces négociations incluent la possibilité que Changpeng Zhao soit inculpé à titre personnel aux États-Unis, ce qui permettrait de lever les soupçons de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et de violations de sanctions sur Binance.

*US SEEKS MORE THAN $4 BILLION FROM BINANCE TO END CRIMINAL CASE Source: Bloomberg | Coins: BNB — db (@tier10k) November 20, 2023

Le PDG de Binance résidant à Dubaï, il n'est par conséquent pas soumis à une potentielle extradition vers l'Amérique. Cependant, il pourrait décider de s'y rendre de son propre chef afin de mettre fin à l'enquête et coopérer avec les autorités. Une annonce officielle plus détaillée devrait être faite d'ici la fin du mois, Bloomberg ayant obtenu ces informations auprès de 3 personnes renseignées.

Il apparaît par ailleurs que ce sont les sections « blanchiment d'argent et recouvrement d'actifs » et « sécurité nationale » du département de la Justice américain qui sont penchées sur l'affaire. Notons de surcroît que les 4 milliards de dollars ici réclamés à Binance constituent l'une des sommes les plus importantes jamais réclamées dans une affaire de criminalité relative aux cryptomonnaies.

Précommandez la 4e édition de notre journal papier

Selon les 3 individus au fait de la question, le gouvernement américain cherche davantage à trouver un accord commun avec Binance que de pénaliser la totalité du marché crypto en empêchant le géant de continuer son activité.

De son côté, Binance chercherait à obtenir un report de poursuite. Si cela venait à arriver, une plainte pénale serait déposée contre la société crypto, mais elle pourrait continuer à opérer normalement sous la surveillance du ministère de la justice américain après avoir payé une pénalité d'ordre financier.

L'hypothèse de la fin des poursuites aux États-Unis pour Binance a en tout cas eu un effet positif sur le marché des cryptomonnaies, le BNB ayant vu sa capitalisation boursière croître de presque 4 milliards de dollars dans la foulée, et le cours du Bitcoin ayant brièvement grimpé de 2,4 % avant de vite rechuter.

Reste donc à savoir si Changpeng Zhao décidera de serrer la main de la justice américaine en versant une (très) généreuse amende, ou s'il décidera de porter l'affaire plus loin en justice. Quoi qu'il en soit, pour le moment, il sera nécessaire d'attendre de nouveaux éléments pour éclaircir cette affaire.

👉 Dans l'actu des exchanges – L'ancien président de Wall Street rachète CoinDesk, l'un des principaux médias crypto

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Sources : TradingView, Bloomberg

Source illustration : Web Summit via Flickr, CC by 2-0

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.